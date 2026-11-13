Mehr Personal für Wiens Kindergärten: Größte Ausbildungsstätte Österreichs eröffnet

Erdsonden, Photovoltaik und ein Kinderparlament: In Floridsdorf ist ein Bildungshaus gestartet, das Wiens Kindergärten künftig Personal liefert.

In Wien-Floridsdorf hat die größte Bildungsanstalt für Elementarpädagogik des Landes ihren Neubau eröffnet. Die bafep21 gewinnt 200 zusätzliche Ausbildungsplätze und bietet im Vollausbau bis zu 1.000 Plätze, damit künftig mehr Fachkräfte für Wiens Kindergärten ausgebildet werden.

Mit der Eröffnung am heutigen Tag legt die Stadt ein klares Gewicht auf den Elementarbereich. Der neue Standort misst rund 19.000 Quadratmeter und ist sowohl auf zeitgemäße Ausbildung als auch auf nachhaltige Gebäudetechnik ausgelegt. Schon zu Schulbeginn im Herbst 2026 übersiedelte die bafep21 an den neuen Standort und startete dort den Ausbildungsbetrieb.

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Österreichweit gibt es keine größere Bildungsanstalt für Elementarpädagogik als die bafep21. Durch den Ausbau wachsen die Kapazitäten um 200 Plätze, künftig stehen bis zu 1.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Kindergärten der Stadt Wien eröffnen damit weitere Möglichkeiten für angehende Elementar- und Assistenzpädagoginnen und -pädagogen und reagieren so auf den Bedarf in den Wiener Kindergärten.

Nachhaltige Gebäudetechnik

Das Gebäude gehört zum Programm BIENE II und kombiniert energieeffiziente Technik mit Begrünung. Für die Energieversorgung sorgen 92 Wärmepumpen, die jeweils an 150 Meter tiefe Erdsonden angeschlossen sind. Auf einer Fläche von rund 860 Quadratmetern erzeugt eine Photovoltaikanlage Strom für den Eigenbedarf. Begrünte Fassaden, Terrassen und Dächer verbessern das Mikroklima, sorgen für Schatten und bieten zusätzliche Aufenthalts- und Lernbereiche im Freien.

Praxisnahe Ausbildung

Die bafep21 wendet sich vor allem an Erwachsene sowie an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger und setzt dabei auf Wege, die nahe an der Praxis der Elementarbildung liegen. Die Ausbildungsräume sind an sechs fachlichen Departments ausgerichtet. In einem Kinderlabor, einer Musikwerkstatt, einem Kinderatelier und einer Kinderbibliothek lassen sich pädagogische Methoden ausprobieren. Darüber hinaus gibt es einen großzügigen Hörsaal, eine Bibliothek, zwei Turnsäle und einen Veranstaltungssaal. Im integrierten Praxiskindergarten mit zehn Gruppen greifen Theorie und Praxis im Alltag ineinander, zusätzlich gibt es ein Kinderparlament.

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin, hält fest: „Elementarpädagog*innen leisten einen sinnstiftenden und wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit der Attraktivierung des Berufsfeldes wollen wir ihnen die Wertschätzung entgegenbringen, die ihre Arbeit verdient.“ Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch hebt hervor: „Die neue bafep21 ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und unserer Stadt: moderne Lern-Architektur, die konsequent nachhaltig gestaltet ist.“

Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Kindergärten der Stadt Wien, streicht heraus: „Mit der neuen bafep21 schafft die Stadt Wien moderne Rahmenbedingungen für die Ausbildung künftiger Elementarpädagog*innen und Assistenzpädagog*innen.“ Begleitet wurde die Eröffnung vom Fachsymposium „Building Education / Bildung bauen“, bei dem Direktorin Nicole Kalteis und Catherine Walter-Laager, Vizerektorin der Universität Graz, Impulse lieferten.