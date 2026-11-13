240 Jobs vor dem Aus: Gewerkschaft kritisiert angebliche 20.000 Euro Abfindung

Nach der angekündigten Schließung eines Tiefkühlwerks stehen rund 240 Arbeitsplätze vor dem Aus. Nun sorgt ein angebliches Abfindungsangebot von 20.000 Euro pro Beschäftigten für heftige Kritik.

Der belgische Tiefkühlgemüsekonzern Ardo will sein Werk in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) Ende August 2027 schließen. Im Streit um die finanzielle Absicherung der Beschäftigten steht nun ein angebliches Angebot von 20.000 Euro pro Arbeitnehmer im Raum. Wie Heute unter Berufung auf einen Insiderbericht des Kurier berichtet, soll der Konzern diese Summe vorgeschlagen haben. Offiziell bestätigt ist das Angebot bislang nicht. Die Gewerkschaft PRO-GE kritisiert die kolportierte Summe scharf.

Von der Schließung sind rund 190 direkt Beschäftigte und 50 saisonale Leiharbeitskräfte betroffen. Seit Wochen verhandeln Konzernführung und Arbeitnehmervertreter über einen Sozialplan für die Stammbelegschaft. Ob die kolportierten 20.000 Euro tatsächlich angeboten wurden, ob sie für sämtliche Beschäftigten gelten sollen und welche Voraussetzungen daran geknüpft wären, ist bislang nicht bekannt.

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Produktion endet schrittweise

Die Schließung erfolgt in mehreren Etappen. Bereits Ende Dezember 2026 soll die Tiefkühlgemüseproduktion eingestellt werden, im Frühjahr 2027 folgt die Nudelproduktion. Anschließend wird die Logistik schrittweise zurückgefahren. Ende August 2027 soll der Standort vollständig geschlossen werden. Der Konzern begründet den Schritt unter anderem mit hohen Investitionskosten und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit.

Am Standort ist die Stimmung angespannt. Die siebente Verhandlungsrunde ging am Donnerstag, 12. November, ohne Ergebnis zu Ende, einen neuen Termin gibt es nicht.

Schon am Montag, 9. November, hatten rund 300 Menschen vor dem Werk in Groß-Enzersdorf demonstriert. Ihren Unmut brachten sie unter anderem mit der Parole „Verantwortung lässt sich nicht einfrieren“ zum Ausdruck.

Scharfe Gewerkschaftskritik

Die Gewerkschaften verlangen eine deutlich bessere finanzielle Absicherung für jene Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz verlieren. PRO-GE-Pressesprecher Mathias Beer bezeichnete die kolportierten 20.000 Euro gegenüber Heute als möglichen „Mini-Sozialplan“ und kritisierte die Summe als völlig unzureichend. Seine Kritik steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass das angebliche Angebot tatsächlich existiert.

Beer kritisierte das kolportierte Angebot gegenüber Heute außerdem als „skrupellos, schäbig und dürftig“ und warf Ardo mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Der Konzern stellt die Situation anders dar: Gegenüber dem ORF erklärte Ardo, bereits ein sozial ausgewogenes Abfindungspaket sowie eine Arbeitsstiftung vorgeschlagen zu haben. Eine Einigung gibt es weiterhin nicht. Nach dem Scheitern der siebenten Verhandlungsrunde wollen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Schlichtungsstelle einschalten, die über einen Sozialplan entscheiden könnte.

Streitpunkt Arbeitsstiftung

Ein weiterer Streitpunkt ist die Ausgestaltung einer Arbeitsstiftung, die den betroffenen Beschäftigten durch Weiterbildung und Umschulung neue berufliche Perspektiven ermöglichen soll. Auch Ardo gibt an, eine solche Stiftung bereits vorgeschlagen zu haben. Über deren Finanzierung und konkrete Bedingungen besteht jedoch weiterhin keine Einigung. Während die Beschäftigten um ihre Zukunft bangen, zeichnet sich für die Gemüsebauern im Marchfeld bereits eine Lösung ab.

Heimische Betriebe wie Schneiders Gemüseland und Waldland wollen mehr Gemüse verarbeiten und so einen Teil der bisherigen Ardo-Produktion auffangen.