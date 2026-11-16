Ein Alarm schlägt an, doch niemand bemerkt ihn. Während im Hotelpool die Dosierung aus dem Ruder läuft, schweigt der Posteingang.

Zu viel Chlor im Hotelpool des Phantasialand in Brühl hat am 13. November 15 Gäste verletzt. Wie der WDR berichtet, blieb ein Alarm wegen einer Microsoft-Störung unbeachtet. Nach einer Sperrung steht das Becken den Gästen inzwischen wieder offen.

Ausgebliebener Alarm

Der WDR schreibt, dass im Phantasialand wegen der Störung, die unter anderem Outlook betraf, keine E-Mails ankamen. Das Wartungssicherheitssystem der Saunalandschaft hatte per Mail Alarm geschlagen. Das automatische Dosiersystem leitete daraufhin zu viel Chlor ins Wasser.

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Betroffene litten laut WDR unter Reizungen der Atemwege. Die Feuerwehr gab an, dass eine mittelschwer und drei leicht verletzte Personen ins Krankenhaus gebracht wurden. Alle weiteren Verletzten wurden von einem Notarzt untersucht.

Becken wieder offen

Wie der WDR unter Berufung auf die Feuerwehr schreibt, war das Becken vorübergehend gesperrt. Nachdem das Wasser ausgetauscht worden war, wurde es wieder freigegeben. Am Samstagmorgen ließ Microsoft wissen: „Alle Systeme liefen wieder.“ Von der Störung betroffen waren Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.