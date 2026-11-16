Rotes Kreuz schlägt Alarm: Fünf Bundesländern geht das Blut aus

Die Kühlregale leeren sich, während die Nachfrage steigt. In Wien und vier weiteren Bundesländern schlägt das Rote Kreuz jetzt Alarm.

Die Blutkonserven werden knapp, weshalb das Rote Kreuz zur Spende aufruft. Infolge zahlreicher Krankheitsfälle haben die Lagerbestände im Burgenland, in Niederösterreich, in Salzburg, in der Steiermark und in Wien ein kritisch niedriges Niveau erreicht. Im Osten Österreichs liegt der Vorrat an gewünschten Blutkonserven derzeit unter der 50-Prozent-Marke. Zugleich wächst der Bedarf. „Während die Blutkonserven zur Neige gehen, steigt der Bedarf in den Spitälern in der kalten Jahreszeit“, erklärte Christof Jungbauer, medizinischer Leiter der Rotkreuz-Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Wie das Österreichische Rote Kreuz mitteilt, haben krankheitsbedingte Ausfälle die Lagerstände auf ein kritisch niedriges Niveau sinken lassen. Am stärksten betroffen sind das Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, die Steiermark und Wien. Jungbauer weist darauf hin, dass Blut keineswegs nur nach Unfällen und bei Operationen gebraucht wird. Auch Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen sowie mit schweren Infektionen in der Grippezeit sind darauf angewiesen.

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Wer darf spenden

Das Rote Kreuz bittet eindringlich um Blutspenden. Wer einen leichten Infekt ohne Fieber hatte, sollte vor einer Spende rund sieben Tage verstreichen lassen. Nach hoch fieberhaften Infekten kommt eine Spende etwa vier Wochen nach Beschwerdefreiheit in Frage, beziehungsweise vier Wochen nach der letzten Antibiotikaeinnahme. Grundsätzlich dürfen alle gesunden Menschen zwischen 18 und 70 Jahren spenden, Erstspender allerdings nur bis zu ihrem 60. Geburtstag, sofern sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Termine und Aktionen

Sämtliche Blutspendeaktionen in der Umgebung sind auf www.blut.at abrufbar, über die Seite lassen sich auch Termine vereinbaren. In ganz Österreich geben lediglich 3,5 Prozent der spendefähigen Menschen Blut. Dazu sagt Jungbauer: „Besonders junge Menschen sind jetzt gefragt, denn viele langjährige und treue Spenderinnen und Spender erreichen mittlerweile die Altersgrenze für Blutspenden.“

Für Wien sind Aktionen innerhalb des Gürtels in den Bezirken 1 bis 9 und 20 angeführt, außerhalb des Gürtels in den Bezirken 10 bis 19 und 23 sowie in den Donaubezirken 21 und 22. Auch rund um Wien und in der Zentralregion, im Waldviertel, im Weinviertel, in der Thermenregion und im Mostviertel sowie im Nordburgenland, in Eisenstadt und im Südburgenland sind Termine verzeichnet.