ORF plant für 2027 mit Millionenverlust

Die Kassen sind prall gefüllt, doch der Finanzplan des ORF zeigt Rot. Ein Posten, der bald wegfällt, bringt die Rechnung ins Wanken.

Trotz kräftiger Einnahmen plant der ORF für 2027 mit einem deutlich negativen Ergebnis. Der Finanzplan weist sowohl für das Unternehmen als auch für den Konzern rote Zahlen aus. Den Ausschlag gibt der Zuschuss aus dem Bundesbudget, der ab 2027 entfällt.

Beim ORF selbst sind für 2027 Verluste von 23,5 Millionen Euro eingeplant. Rechnet man die Tochterfirmen mit ein, liegt das veranschlagte Defizit des gesamten Konzerns bei 37,1 Millionen Euro. Grundlage ist eine Finanzvorschau, die den Mitgliedern des ORF-Stiftungsrats vorliegt.

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Stabile Einnahmen

Auf der Einnahmenseite zeigt sich der ORF stabil. Rund 760 Millionen Euro sollen aus den ORF-Beiträgen kommen, Werbung und sonstige Erlöse sollen weitere rund 345 Millionen Euro beisteuern. Zusammengerechnet ergibt das Einnahmen von rund 1,1 Milliarden Euro aus Beiträgen, Werbung und sonstigen Erlösen.

Das eingeplante Minus lässt sich im Wesentlichen darauf zurückführen, dass 93 Millionen Euro aus dem Bundesbudget wegfallen. Ab 2027 fließen diese Zuschüsse nicht mehr. Die Kompensation für den entfallenen Vorsteuerabzug war in § 31 Abs. 11 bis 16 ORF-Gesetz geregelt; diese Absätze treten laut § 49 Abs. 28 ORF-Gesetz mit 1. Jänner 2027 außer Kraft, womit die gesetzliche Grundlage für die Kompensation endet. Die ausbleibende Unterstützung ist größer als die veranschlagten Ergebnisreserven. Deshalb bleibt trotz der hohen Einnahmen unterm Strich ein negativer Saldo.

Ausblick 2028

Für 2028 erwartet der ORF auf Unternehmensebene wieder ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Konzern soll ab diesem Jahr erneut Überschüsse erzielen. Die mittelfristige Planung geht von Konzernergebnissen zwischen 11,3 und 15 Millionen Euro im Plus aus. Müssen allerdings die Gewinnanteile abgezogen werden, die Raiffeisen an der ORF-Sender- und Streamingtochter Big Blue Marble zustehen, könnten die tatsächlichen Überschüsse nur im einstelligen Millionenbereich liegen.

Am 26. November soll der ORF-Stiftungsrat über das Budget für 2027 und die mittelfristige Finanzvorschau befinden. Endgültig beschlossen ist der Finanzplan bislang nicht.