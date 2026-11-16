Versuchte Vergewaltigung am Naschmarkt: Polizei bittet um Hinweise

Am frühen Morgen eskaliert nahe dem Naschmarkt eine Begegnung. Der Mann flüchtet, Passanten reagieren. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ort des Geschehens

Nach einem mutmaßlichen Vergewaltigungsversuch nahe dem Naschmarkt bittet die Wiener Polizei um Hinweise von Zeugen. Der Vorfall soll sich am 8. August um 7.30 Uhr in der Rechten Wienzeile ereignet haben. Ein Verdächtiger wurde noch am Ort des Geschehens vorläufig festgenommen.

Schauplatz war Wien-Margareten, genauer der Bereich um die Rechte Wienzeile 13. Eine Frau gab an, von einem Mann verfolgt und bedrängt worden zu sein.

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Ablauf des Vorfalls

Der Mann soll der Frau unmissverständlich klargemacht haben, „dass er mit ihr Geschlechtsverkehr haben wolle“. Am Einsteigen in ein Taxi soll er sie gehindert, sie am Oberarm gepackt und auf den Gehsteig gezerrt haben. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, ergriff er die Flucht.

Bereits zuvor waren Polizisten wegen eines anderen Delikts desselben Verdächtigen in die Rechte Wienzeile gerufen worden. Passanten machten die Beamten auf den Flüchtenden aufmerksam, der noch vor Ort angehalten und vorläufig festgenommen wurde.

Zeugen gesucht

Die Polizei wendet sich an alle, die sich am 8. August gegen 7.30 Uhr im Bereich der Rechten Wienzeile 13 aufgehalten und den geschilderten Vorfall möglicherweise wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise, auf Wunsch auch vertraulich, nimmt das Kriminalreferat Margareten unter der Telefonnummer 01-31310-55226 entgegen.

Frauen, die Gewalt erleben, finden Unterstützung bei der Frauen-Helpline unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555. Weitere Anlaufstellen sind der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser unter aoef.at, der Frauenhaus-Notruf unter 057722 und die Österreichischen Gewaltschutzzentren unter 0800/700-217.

Der Polizei-Notruf lautet 133. Hilfe für Personen mit Suizidgedanken und für deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Informationen für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at.