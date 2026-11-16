39 Millionen Tote befürchtet: WHO warnt vor wachsender Gefahr

Ein kleiner Eingriff, eine Geburt, und plötzlich wird es ernst. Die WHO warnt vor Keimen, die Medikamente zunehmend wirkungslos machen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt Alarm: Immer mehr Medikamente verlieren ihre Wirkung, weil Erreger Resistenzen entwickeln. Mit einer Aktionswoche vom 18. bis 24. November fordert die Organisation die Länder auf, entschlossener gegen diese Entwicklung vorzugehen.

Selbst ein Routineeingriff oder eine Geburt kann lebensgefährlich werden, sobald sich Patientinnen und Patienten mit resistenten Erregern anstecken. Ein erhöhtes Risiko tragen außerdem Menschen mit einer Krebserkrankung sowie chronisch Kranke.

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Alarmierende Prognosen

Jean Pierre Nyemazi, Spezialist der WHO, warnte: „Die Bedrohung durch Antibiotika- und andere Resistenzen ist weit verbreitet und bedroht die Zukunft der modernen Medizin“. Schätzungen zufolge kostete das Problem 2021 weltweit mehr als einer Million Menschen das Leben. Halten die derzeitigen Trends an, könnten laut Nyemazi in den kommenden 25 Jahren weltweit 39 Millionen Menschen daran sterben.

Die Zahl jener Bakterien, gegen die gängige Medikamente nichts mehr ausrichten, steigt. Zugleich werden zu wenige neue Antibiotika entwickelt. „Infektionen zu verhindern ist die beste Maßnahme, um den Bedarf für Antibiotika zu senken“, sagte die WHO-Spezialistin Pravarsha Prakash.

Zielvorgaben bis 2030

2024 beschloss die Weltgesundheitsversammlung Zielvorgaben, die bis 2030 erreicht sein sollen. Zu viele Länder sind davon allerdings noch weit entfernt.

Das gilt für die Infektionsprävention, für den sachgerechten Einsatz der Medikamente in Krankenhäusern, für die Testkapazitäten und für die Überwachung von Resistenzen.