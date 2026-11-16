Black Friday 2026: Mit diesen 5 ChatGPT-Prompts kannst du richtig viel Geld sparen

Black Week, Black Friday und Cyber Monday versprechen riesige Rabatte. Doch mit fünf einfachen ChatGPT-Prompts kannst du echte Schnäppchen finden, Preise vergleichen und teure Fehlkäufe vermeiden.

Der Black Friday 2026 findet am 27. November statt, der Cyber Monday folgt am 30. November. Viele Händler in Österreich starten ihre Rabattaktionen bereits deutlich früher. Ob Smartphones, Fernseher, Laptops, Haushaltsgeräte oder Weihnachtsgeschenke: Überall locken Sonderangebote und vermeintliche Mega-Deals. Doch genau hier beginnt das Problem: Wo ist ein Produkt tatsächlich günstiger und wo wird lediglich mit großen Rabattzahlen geworben?

Black Friday 2026: So hilft dir ChatGPT beim Sparen

Wer während der Black Week möglichst viel Geld sparen möchte, muss nicht mehr selbst unzählige Online-Shops durchsuchen. ChatGPT kann mit Internetrecherche Produkte vergleichen, günstigere Alternativen finden und vermeintliche Schnäppchen überprüfen. Der entscheidende Trick liegt in der richtigen Fragestellung. Mit einem sogenannten Prompt, also einer konkreten Anweisung an die künstliche Intelligenz, lässt sich ChatGPT als persönlicher Einkaufsberater einsetzen. Wir zeigen dir fünf ChatGPT-Prompts, die du direkt kopieren und für deinen Einkauf verwenden kannst.

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1. Mit ChatGPT die besten Black-Friday-Angebote finden

Stell dir vor, du möchtest einen neuen Fernseher kaufen. Dein Budget beträgt 700 Euro, du suchst mindestens 65 Zoll und legst Wert auf eine gute Bildqualität. Anstatt selbst zehn verschiedene Webseiten zu durchsuchen, kannst du ChatGPT mit der Suche beauftragen.

Diesen ChatGPT-Prompt kannst du direkt kopieren:

Ich möchte während der Black Week 2026 einen neuen Fernseher kaufen. Mein maximales Budget beträgt 700 Euro. Ich suche ein Modell mit mindestens 65 Zoll, sehr guter Bildqualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Recherchiere im Internet nach den aktuell besten Angeboten bei seriösen Händlern, die nach Österreich liefern. Vergleiche mehrere Modelle und berücksichtige dabei nicht nur den beworbenen Rabatt, sondern auch technische Eigenschaften, unabhängige Tests, Kundenbewertungen und den tatsächlichen Marktpreis. Zeige mir die fünf interessantesten Angebote mit Händler, aktuellem Preis, genauer Modellbezeichnung und direktem Produktlink. Berücksichtige auch Versandkosten, Lieferzeiten und mögliche Alternativen. Erkläre mir, welches Angebot das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Nenne den Zeitpunkt deiner Recherche und erfinde keine Preise, Bewertungen oder Angebote, die du nicht überprüfen kannst.

Warum dieser Prompt funktioniert: Je genauer du dein Budget, deine Wünsche und die gewünschten Vergleichskriterien angibst, desto gezielter kann ChatGPT passende Produkte suchen. Der Trick funktioniert nicht nur bei Fernsehern, sondern auch bei Smartphones, Laptops, Küchengeräten oder anderen Anschaffungen.

2. Echte Schnäppchen erkennen und falsche Rabatte entlarven

Ein Rabatt von 40 oder 50 Prozent klingt verlockend. Doch ein hoher Preisnachlass bedeutet nicht automatisch, dass ein Produkt tatsächlich günstig ist. Manche Händler vergleichen ihre Angebote mit der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Diese kann deutlich über dem tatsächlichen Marktpreis liegen. Mit ChatGPT kannst du überprüfen, ob ein Black-Friday-Angebot wirklich ein Schnäppchen ist.

Der passende Prompt:

Ich habe folgendes Black-Friday-Angebot gefunden: [Produktname und Link einfügen]. Prüfe kritisch, ob es sich tatsächlich um ein gutes Angebot handelt. Vergleiche den aktuellen Preis mit anderen seriösen Händlern in Österreich und recherchiere, soweit möglich, die Preisentwicklung der vergangenen drei bis sechs Monate. Nutze dafür auch Informationen von Preisvergleichsportalen wie Geizhals oder idealo, sofern diese zugänglich sind. Wurde das Produkt in letzter Zeit regelmäßig günstiger angeboten? Ist der aktuelle Preis tatsächlich attraktiv oder handelt es sich um einen gewöhnlichen Marktpreis, der als Sonderangebot präsentiert wird? Gib mir eine klare Einschätzung, ob sich der Kauf lohnt. Unterscheide dabei zwischen überprüften historischen Preisen und Schätzungen. Wenn du keine verlässlichen Preisdaten findest, sage das ausdrücklich.

Wichtig: ChatGPT kann nicht auf sämtliche historischen Preisdaten zugreifen. Deshalb solltest du die Preisentwicklung zusätzlich bei Geizhals oder idealo kontrollieren.

3. Günstigere Alternativen finden, die genauso gut sind

Oft ist nicht das stark reduzierte Markenprodukt das beste Angebot. Manchmal bietet ein weniger bekanntes Modell nahezu dieselbe Leistung für deutlich weniger Geld. Besonders bei Kopfhörern, Smartphones, Staubsaugern oder Haushaltsgeräten lohnt sich ein Vergleich.

Mit diesem ChatGPT-Prompt findest du günstigere Alternativen:

Ich interessiere mich für folgendes Produkt: [Produktname und Link einfügen]. Suche nach mindestens fünf vergleichbaren Alternativen, die günstiger sind und möglichst ähnliche oder bessere Eigenschaften bieten. Vergleiche Qualität, Ausstattung, Leistung, unabhängige Testergebnisse, Kundenbewertungen und den aktuellen Gesamtpreis inklusive Versand nach Österreich. Berücksichtige auch weniger bekannte Marken, sofern sie seriös sind und eine ausreichende Garantie- und Serviceabwicklung bieten. Erkläre mir, bei welchem Produkt ich am meisten für mein Geld bekomme und welche Kompromisse ich bei günstigeren Alternativen eingehen müsste. Empfiehl mir nicht automatisch das bekannteste oder teuerste Produkt, sondern das mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Vorteil: Du vergleichst nicht nur Rabatte, sondern den tatsächlichen Nutzen eines Produkts. Ein Kopfhörer, der statt 250 Euro nur 120 Euro kostet und ähnliche Eigenschaften besitzt, kann am Ende das wesentlich bessere Geschäft sein.

4. Weihnachtsgeschenke mit ChatGPT günstiger einkaufen

Die Black Week ist auch für den Weihnachtseinkauf interessant. Doch nicht jeder weiß bereits, was er seinen Familienmitgliedern schenken möchte. Gerade bei mehreren Geschenken kann das Budget schnell überschritten werden. ChatGPT kann helfen, passende Ideen zu sammeln und konkrete Angebote zu recherchieren.

Dieser Prompt macht ChatGPT zum Geschenkberater:

Ich suche Weihnachtsgeschenke für meine Familie. Mein Gesamtbudget beträgt 300 Euro. Ich brauche Geschenkideen für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von [Alter einfügen]. Die Geschenke sollen originell, praktisch und möglichst persönlich sein. Bitte keine langweiligen Standardgeschenke. Recherchiere konkrete Produkte, die aktuell bei seriösen Händlern in Österreich erhältlich sind oder nach Österreich geliefert werden. Nutze, wenn sinnvoll, aktuelle Black-Week-Angebote. Erstelle eine Einkaufsliste mit Produktnamen, Preisen, Versandkosten und direkten Links. Berücksichtige die Gesamtkosten und überschreite mein Budget von 300 Euro nicht. Gib mir außerdem für jede Person eine günstigere Alternative.

Damit kannst du dir nicht nur allgemeine Geschenkideen vorschlagen lassen, sondern einen Einkaufsplan erstellen, der zu deinem Budget passt.

5. Jetzt kaufen oder warten? Dieser ChatGPT-Prompt hilft bei der Entscheidung

Eine der schwierigsten Fragen während der Black Week lautet: Soll ich jetzt kaufen oder bis zum Black Friday warten? Ein Produkt kann heute reduziert sein und wenige Tage später noch günstiger werden. Umgekehrt können attraktive Angebote bereits vor dem eigentlichen Black Friday ausverkauft sein. Eine sichere Vorhersage ist unmöglich. ChatGPT kann aber vorhandene Preisdaten analysieren und dir bei der Entscheidung helfen.

Der fünfte ChatGPT-Prompt:

Ich möchte folgendes Produkt kaufen: [Produktname und möglichst genaue Modellnummer]. Analysiere den aktuellen Preis, die verfügbare Preisentwicklung der vergangenen Monate und bisherige Rabattaktionen rund um Black Friday und Cyber Monday. Recherchiere, soweit möglich, ob dieses Modell in der Vergangenheit zu bestimmten Zeitpunkten besonders günstig angeboten wurde. Welche Preise wären für dieses Produkt aktuell wirklich attraktiv? Wie plausibel ist es, dass ich bis zum Black Friday am 27. November oder Cyber Monday am 30. November 2026 ein besseres Angebot finde? Gib mir eine Empfehlung: Jetzt kaufen oder warten? Begründe deine Einschätzung mit überprüfbaren Daten. Unterscheide ausdrücklich zwischen Fakten und Vermutungen. Behaupte nicht, zukünftige Preise sicher vorhersagen zu können.

Besonders hilfreich ist dieser Prompt bei größeren Anschaffungen, bei denen bereits kleine Preisunterschiede eine spürbare Ersparnis bedeuten können.

Vorsicht bei Black-Friday-Rabatten: EU-Kontrolle deckt Probleme auf

Dass man Rabattaktionen kritisch prüfen sollte, zeigt eine Untersuchung der europäischen Verbraucherschutzbehörden. Bei einer europaweiten Überprüfung von 314 Online-Händlern, deren Ergebnisse im März 2026 veröffentlicht wurden, stellten die Behörden bei rund 30 Prozent fehlerhafte Rabattangaben fest. Bei weiteren 30 Prozent waren zusätzliche Informationen erforderlich, um die Einhaltung der Vorschriften beurteilen zu können.

Auch andere Verkaufstricks fielen auf: 18 Prozent der untersuchten Händler verwendeten Methoden, die Käufer unter Zeitdruck setzen sollten, etwa Countdown-Timer oder Hinweise auf angeblich knappe Lagerbestände. Mehr als die Hälfte dieser Fälle erschien den Behörden irreführend.

Was viele nicht wissen: In Österreich müssen Händler bei angekündigten Preisermäßigungen für Waren grundsätzlich den niedrigsten eigenen Preis der vergangenen 30 Tage als Vergleichspreis heranziehen. Für bestimmte Fälle gelten Ausnahmen. Ein Vergleich mit einer unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung ist davon zu unterscheiden und sagt allein noch nichts darüber aus, ob ein Angebot tatsächlich günstig ist. Deshalb lohnt sich der Blick auf die tatsächliche Preisentwicklung.

Wie zuverlässig ist ChatGPT beim Preisvergleich?

ChatGPT verfügt mittlerweile auch über eine spezielle Shopping-Recherche. Damit können Nutzer Produkte anhand persönlicher Wünsche, ihres Budgets und bestimmter Anforderungen vergleichen lassen. Die KI kann technische Unterschiede erklären, Produktalternativen vorschlagen und aktuelle Online-Angebote recherchieren.

Allerdings gibt es Grenzen: ChatGPT ist kein unfehlbarer Preisvergleich. Nicht jeder Händler stellt seine Daten vollständig zur Verfügung. Preise und Lagerbestände können sich rasch ändern, und manche Informationen können veraltet sein. Daher solltest du vor dem Kauf immer den aktuellen Endpreis direkt beim Händler kontrollieren.

Achte besonders auf Versandkosten, die genaue Modellnummer, Lieferbedingungen und mögliche Zusatzgebühren. Gerade bei Elektronikprodukten unterscheiden sich Modelle manchmal nur durch wenige Buchstaben in der Bezeichnung.

Fazit: Mit den richtigen ChatGPT-Prompts bei der Black Week sparen

Wer bei der Black Week 2026 wirklich Geld sparen möchte, sollte sich nicht allein von großen Rabattzahlen beeindrucken lassen. Mit den richtigen ChatGPT-Prompts lassen sich Angebote vergleichen, günstigere Alternativen entdecken und mögliche Fehlkäufe vermeiden.

Der größte Vorteil liegt darin, dass du nicht nur nach dem niedrigsten Preis suchen lässt, sondern nach dem besten Verhältnis zwischen Preis, Qualität und Leistung. Und manchmal ist der beste Black-Friday-Deal nicht das Produkt mit 50 Prozent Rabatt, sondern jenes, das du tatsächlich brauchst und zu einem fairen Preis bekommst.