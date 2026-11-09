Rabatte locken, Werbung trommelt. Doch die Black Shopping Week sorgt für Streit: Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer sehen die Preise anders.

Wer in der Black Shopping Week auf Schnäppchenjagd geht, sollte laut Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich die Preise genau vergleichen. Bei Bestellungen außerhalb der EU können zusätzliche Kosten anfallen, außerdem sind Reklamationen dort erschwert.

Zahlreiche Angebote und aufwendige Werbung sollen in der Black Shopping Week die Kauflust anheizen. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich rät zur Vorsicht, während die Wirtschaftskammer Oberösterreich auf tatsächliche Preisnachlässe hinweist.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Unterschiedliche Sichtweisen

Was als Schnäppchen daherkommt, ist nicht automatisch günstig. Gernot Fieber, Konsumentenschützer der AK OÖ, sagt: „Es kann durchaus sein und kommt häufig vor, dass die Preise auf einmal höher sind und dann mit dem Rabatt vergleichbar sind wie zu einer anderen Zeit.“ Martin Sonntag, Handelsobmann der WKO OÖ, sieht das anders: „Also die Preisentwicklung kann man auch gewissen österreichischen Vergleichsplattformen entnehmen. Und da sieht man, dass teilweise die Preise wirklich das ganze Jahr gleich geblieben sind und dann einfach zur Black Shopping Week hinuntergehen.“

Die AK OÖ legt nahe, Preise sorgfältig gegenüberzustellen. Fieber zufolge wird der Vorteil mancher Rabatte dadurch geschmälert, dass die Preise zuvor angehoben wurden.

Sonntag wiederum verweist auf österreichische Vergleichsplattformen, auf denen zu sehen sei, dass die Preise zunächst stabil bleiben und dann in der Black Shopping Week sinken.

Online-Bestellungen

Wer online bestellt, zahlt laut dem WKO-Obmann vor allem wegen der Paketsteuer mehr. Bei Bestellungen aus Ländern außerhalb der EU mahnt der Konsumentenschutz der AK OÖ zur Vorsicht, weil sich Reklamationen bei Problemen mit der Ware nur schwer durchsetzen lassen.

Ansprechstelle ist der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich.