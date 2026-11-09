Über 1.000 Hitzetote in Österreich: Trauriger Rekord nach Extremsommer

Rekorde an über 100 Stationen waren nur der Anfang. Die Bilanz dieses Sommers sprengt nun eine Marke, die es hierzulande noch nie gab.

In Österreich sind in einem einzigen Sommer erstmals mehr als 1.000 Hitzetote geschätzt worden.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, weist die AGES für die Monate Juni bis September 1.008 Fälle aus. Das Unsicherheitsintervall reicht von 637 bis 1.293.

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Heuer erlebte Österreich den heißesten Sommer seit Beginn der Messungen. An mehr als 100 Messstationen der GeoSphere Austria wurden neue Temperaturhöchstwerte registriert. Am 4. August stieg das Thermometer in Wien auf 41,0 Grad, damit war der bisherige Rekord von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 in Bad Deutsch-Altenburg überboten.

Tags darauf, am 5. August, markierte eine Gemeinde in Niederösterreich mit 41,2 Grad den neuen Allzeithöchstwert. Für den Sommer 2024 waren geschätzt 989 Hitzetote verzeichnet worden, im Vorjahr 425.

Regionale Unterschiede

Den höchsten Schätzwert an hitzebedingten Todesfällen weist Wien mit 229 auf, knapp dahinter liegt Niederösterreich mit 223. Für Oberösterreich werden 190 Fälle angegeben, für die Steiermark 123. Deutlich niedriger fallen die Schätzungen in den übrigen Bundesländern aus: Kärnten kommt auf 56, Vorarlberg auf 53, Salzburg auf 50, Tirol auf 49 und das Burgenland auf 35.

Todesursache Hitze

„Auf einem Totenschein steht nur sehr selten ‚Hitze‘ als Todesursache“, erläuterte die AGES. Hitze kann Herz, Kreislauf, Nieren und Lunge belasten und bereits bestehende Krankheiten verschlimmern.

An sehr heißen Tagen und in den Tagen danach sterben erfahrungsgemäß mehr Menschen als bei gemäßigten Temperaturen. Genau dieses Muster untersucht das Hitze-Mortalitätsmonitoring und schätzt dabei, wie stark höhere Temperaturen mit einer erhöhten Sterblichkeit zusammenhängen.

Eingeführt wurde das Monitoring im Jahr 2017.