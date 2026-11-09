Zwei Mädchen stürzen 50 Meter ab: Dramatische Rettung in der Nacht

Finstere Nacht, steiles Gelände, Kälte. Zwei 14-Jährige liegen in einer Rinne, und über ihnen kann sich jederzeit Gestein lösen.

Zwei 14-jährige Mädchen sind in der Nacht auf Montag in Ebenau im steilen Waldgelände abgestürzt. Einsatzkräfte holten sie mit Seilen aus ihrer gefährlichen Lage.

Nahe dem Werkschulheim kamen die Jugendlichen aus bisher ungeklärter Ursache vom Weg ab und glitten etwa 50 Meter Richtung Strubklamm in die Tiefe. Erst in einer steilen Rinne kamen sie zum Liegen. Beide waren verletzt, durchnässt und stark unterkühlt, außerdem drohte Steinschlag.

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Schauplatz des Absturzes war das abschüssige Waldgelände in Ebenau. Die beiden 14-Jährigen hatten in der Nähe des Werkschulheims den Weg verlassen und waren Richtung Strubklamm abgerutscht, ehe eine Rinne sie stoppte.

Nächtlicher Einsatz

Um 0.36 Uhr lief der Alarm ein. Ein Feuerwehrmann seilte sich zu den Mädchen hinunter und sicherte sie, damit sie nicht weiter abrutschen konnten. Anschließend kümmerte sich die Bergrettung um die Versorgung der beiden.

Mithilfe von Vakuummatratze, Gebirgstrage und Seilzug wurden die Jugendlichen nach oben geholt. Zwölf Bergretter waren dabei im Einsatz, dazu Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz.

Um 3 Uhr konnten die Einsatzkräfte die Aktion abschließen.

Danach wurden die Mädchen ins Krankenhaus gebracht.