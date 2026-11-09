Albtraum im Urlaub: Paar entdeckt versteckte Kamera im Hotelzimmer

Ein Hotelzimmer in Tokio, ein Detail am Fernseher, ein Verdacht. Was ein Paar dort findet, bringt Millionen zum Hinsehen.

Ein Paar hat in einem Hotelzimmer in Tokio eine versteckte Kamera aufgespürt. Der Hotelmanager bestätigte den Fund, auf der SD-Karte stieß die Polizei auf keinerlei Daten, und strafrechtliche Schritte wurden nach derzeitigem Stand nicht eingeleitet.

Im vergangenen Monat fiel Sedef Demir und ihrem Mann unter dem Fernseher ein auffälliger Gegenstand ins Auge. Demir hatte zuvor von Fällen gehört, in denen Hotelgäste heimlich gefilmt worden waren. Daraufhin sprach das Paar den Hotelmanager an, der den Verdacht bestätigte.

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Das Gerät entpuppte sich als versteckte Kamera, in der eine SD-Karte steckte.

Polizeiliche Prüfung

Gemeinsam mit zwei weiteren Personen nahm die Polizei das Zimmer unter die Lupe. Die Speicherkarte wurde kontrolliert, Daten waren darauf aber nicht zu finden. Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse erkannten die Beamten keinen Anlass für strafrechtliche Schritte.

Auch die zusätzliche Suche nach weiteren Kameras im Zimmer verlief ergebnislos. Das Hotel entschuldigte sich und bot als Wiedergutmachung eine weitere Nacht gratis an.

Das Ehepaar schlug das Angebot aus.

Offene Fragen

Demir brachte den Vorfall an die Öffentlichkeit. Ihre Fotoserie auf TikTok wurde millionenfach aufgerufen. Außerdem informierte das Paar die Japanese Hotel Association, von der noch keine Antwort vorliegt.

Wer die Kamera angebracht hat und wie lange sie sich im Zimmer befand, ist ungeklärt. Ebenso offen bleibt, ob weitere Gäste betroffen waren.

Seine Reise durch Japan setzte das Paar fort.