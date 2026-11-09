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Rückwärtsunfall

Er wollte nur helfen: 85-Jähriger von Auto acht Meter mitgeschleift

Er wollte nur helfen: 85-Jähriger von Auto acht Meter mitgeschleift
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein gut gemeinter Handgriff genügt, und in Kundl rollt ein Auto los. Plötzlich steckt der Helfer mitten in einem Unfall, den er nicht wollte. Beim Rückwärtsfahren ist es am Sonntagabend in Kundl im Bezirk Kufstein zu einem Unfall gekommen. Ein 85-Jähriger zog sich dabei Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden.

Eine 70-jährige Frau mit serbischer Staatsbürgerschaft kam mit dem Rückwärtsfahren nicht zurecht. Ein 85-jähriger Bekannter wollte ihr helfen und schaltete bei laufendem Motor von außen, durch die offene Fahrertür, den Rückwärtsgang ein. Die Lenkerin nahm unabsichtlich den Fuß vom Bremspedal, woraufhin sich das Auto mit Automatikgetriebe unkontrolliert nach hinten in Bewegung setzte.

Mitgeschleift

Der Mann wurde auf einer Strecke von rund acht Metern vom Fahrzeug mitgeschleift. Erst als der Pkw gegen das gegenüberliegende Garagentor einer Nachbarin krachte, kam er zum Stillstand. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in Kundl.

Schwere Verletzungen

Der 85-Jährige erlitt eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf und zog sich außerdem Verletzungen im Brustbereich zu.

Er blieb ansprechbar und wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

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KO KOSMO-Redaktion
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