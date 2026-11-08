Nachbar filmt deine Wohnungstür: Was in Österreich erlaubt ist – und was nicht

Eine Kamera über der Wohnungstür, ein Bewegungsmelder im Stiegenhaus und plötzlich weiß der Nachbar, wann man nach Hause kommt oder Besuch empfängt. Immer mehr Menschen in Österreich nutzen intelligente Sicherheitssysteme. Doch was viele nicht wissen: Wer mit seiner Kamera andere Hausbewohner überwacht, kann gegen das Datenschutzrecht verstoßen. Eine Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde zeigt, wie weit die Grenzen gehen.

Eine Videoklingel kostet heute oft nur wenige Hundert Euro. Sie überträgt Bilder direkt aufs Smartphone und kann Bewegungen automatisch erkennen. Für manche Menschen bedeutet das mehr Sicherheit. Für andere wird sie zum Problem, wenn plötzlich der gemeinsame Hausgang überwacht wird. Denn das Recht, die eigene Wohnung zu schützen, endet dort, wo die Privatsphäre anderer verletzt wird.

Neue Zahlen: Immer mehr Österreicher überwachen ihr Zuhause

Wie stark sich intelligente Haustechnik verbreitet, zeigen neue Zahlen von Statistik Austria vom 27. Oktober 2026.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bereits 36 Prozent der 16- bis 74-Jährigen verwenden Smart-Home-Lösungen. Zwei Jahre zuvor waren es erst 24 Prozent.

Besonders deutlich ist der Anstieg bei intelligenten Sicherheitssystemen. Dazu zählen Alarmanlagen, Überwachungskameras, Rauchmelder, Bewegungsmelder und elektronische Türschlösser.

16 Prozent nutzen solche Systeme, 2024 waren es lediglich neun Prozent.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder sechste Österreicher eine Überwachungskamera besitzt. Die Statistik umfasst mehrere unterschiedliche Sicherheitsgeräte.

Eine Videoklingel wurde zum Datenschutzfall

Wie problematisch solche Systeme werden können, zeigt eine rechtskräftige Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde vom 24. September 2025.

In einem Mehrparteienhaus hatten Bewohner eine Videotürklingel installiert. Diese erfasste nicht nur den eigenen Eingangsbereich, sondern auch die Hauseingangstür, die Stiege und benachbarte Wohnungstüren.

Damit wurden andere Hausbewohner beim Kommen und Gehen aufgezeichnet.

Die Datenschutzbehörde stellte eine Verletzung des Rechts auf Geheimhaltung fest. Die Betreiber mussten ihre Datenverarbeitung innerhalb von vier Wochen rechtskonform gestalten.

Besonders brisant: Einer der Beteiligten hatte zusätzlich eine Videoaufnahme einer Nachbarin zusammen mit ihrem Namen auf Internetplattformen veröffentlicht. Auch das wurde von der Behörde als rechtswidrig beurteilt.

Darf eine Kamera vor der eigenen Wohnung hängen?

Grundsätzlich ja, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Nach den Vorgaben der Datenschutzbehörde sollte ein digitaler Türspion ausschließlich den unmittelbaren Bereich vor der eigenen Wohnung erfassen.

Die Kamera darf beispielsweise durch das Betätigen der Türklingel aktiviert werden und muss sich nach kurzer Zeit wieder ausschalten.

Eine dauerhafte Bewegungserkennung, die jeden vorbeigehenden Nachbarn registriert, ist dagegen problematisch.

Für einen datenschutzkonformen digitalen Türspion empfiehlt die Behörde außerdem, auf die Speicherung der Bilder zu verzichten.

Wichtig: Auch eine Liveübertragung ohne Speicherung kann bereits eine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen.

Auch die Hausverwaltung darf nicht alles filmen

Manche Mieter gehen davon aus, dass eine Kamera erlaubt sein muss, sobald sie von der Hausverwaltung installiert wurde.

Das stimmt nicht automatisch.

Bei der Videoüberwachung gemeinsamer Bereiche müssen Sicherheitsinteressen und Privatsphäre gegeneinander abgewogen werden.

Die österreichische Datenschutzbehörde entschied in einem weiteren rechtskräftigen Fall gegen eine Immobiliengesellschaft, deren Kamera unter anderem mehrere Wohnungseingänge und einen Zugang zu einer Gemeinschaftstoilette erfasste.

Auch Wohnungseigentümer dürfen nicht eigenmächtig sämtliche Gemeinschaftsflächen überwachen. Neben den Datenschutzregeln sind Zustimmungserfordernisse nach dem Wohnungseigentumsrecht zu beachten.

Was tun, wenn der Nachbar dich filmt?

Wer vermutet, unzulässig überwacht zu werden, sollte zunächst dokumentieren, wo sich die Kamera befindet und welchen Bereich sie möglicherweise erfasst.

Anschließend empfiehlt es sich, den Betreiber oder die Hausverwaltung schriftlich um Auskunft und eine Einschränkung des Aufnahmebereichs zu ersuchen.

Viele Kameras ermöglichen es, bestimmte Bildbereiche digital zu schwärzen oder die Bewegungserkennung auszuschalten.

Bleibt das Problem bestehen, können Betroffene eine Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde einbringen, sofern sie von einer unrechtmäßigen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten betroffen sind.

Dafür gilt grundsätzlich eine Frist von einem Jahr ab Kenntnis des Vorfalls, längstens drei Jahre nach dem Ereignis.

Die Behörde kann rechtswidrige Datenverarbeitungen feststellen und Abhilfemaßnahmen anordnen.

Selbst eine Kameraattrappe kann problematisch sein

Ein überraschendes Detail: Auch eine Kamera, die überhaupt nicht aufzeichnet, kann rechtliche Konsequenzen haben.

Zwar fällt eine reine Attrappe grundsätzlich nicht unter das Datenschutzrecht. Nach der Rechtsprechung kann sie aber zivilrechtlich problematisch sein, wenn sie bei Nachbarn einen ständigen Überwachungsdruck erzeugt.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob eine Kamera tatsächlich aufnimmt, sondern auch, wo sie angebracht ist und welche Auswirkungen sie auf andere Menschen hat.

Denn mehr Sicherheit für die eigene Wohnung darf nicht automatisch weniger Privatsphäre für die Nachbarn bedeuten.