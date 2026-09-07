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Zivilcourage

4 Uhr nachts in Wien: Passanten verhindern Vergewaltigung in letzter Sekunde

4 Uhr nachts in Wien: Passanten verhindern Vergewaltigung in letzter Sekunde
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Früh morgens, mitten in Wien: Passanten greifen ein – und verhindern damit das Schlimmste.

In Wien-Innere Stadt konnte ein versuchter Sexualangriff in den frühen Morgenstunden des Sonntags durch das entschlossene Eingreifen von Passanten verhindert werden.

Gegen 4 Uhr ereignete sich auf der Akademiestraße in Wien-Innere Stadt ein schwerwiegender Vorfall. Ein 38-jähriger Mann versuchte, eine Frau zu vergewaltigen. Das Opfer leistete jedoch aktiv Widerstand und wurde dabei von umstehenden Passanten unterstützt, die gemeinsam dazu beitrugen, den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Festnahme & Ermittlungen

Der Tatverdächtige, ein 38-jähriger ungarischer Staatsbürger, wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen liegen nun bei der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts Wien. Der Mann zeigte sich nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

Eine vollendete Vergewaltigung nach § 201 Strafgesetzbuch wird in Österreich im Grundtatbestand mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bedroht, bei schweren Folgen mit fünf bis zu fünfzehn Jahren und bei Todesfolge mit zehn bis zu zwanzig Jahren oder lebenslanger Freiheitsstrafe.

Die Untersuchungen dauern an.

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