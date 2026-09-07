Postfiliale in Wien überfallen: 60-Jähriger muss zehn Jahre in Haft

Faschingsmaske, Schreckschusspistole, 1,7 Promille – ein verzweifelter Mann, ein Überfall und ein Urteil, das es in sich hat.

Ein 60-jähriger Wiener ist am Landesgericht wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Dem Verfahren lag schwerer Raub unter Verwendung einer Waffe zugrunde. Dafür sieht § 143 Abs. 1 StGB einen Strafrahmen von einem bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe vor. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am 9. Juni 2026 überfiel der Mann eine Postfiliale in Wien-Döbling. Mit einer Gummimaske getarnt und einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole bewaffnet, bedrohte er die Angestellten und erbeutete laut Anklage 2.845 Euro. Zum Tatzeitpunkt hatte der 60-Jährige 1,7 Promille Alkohol im Blut.

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Die Flucht gelang ihm nicht: Ein Augenzeuge griff ein und rang den Täter zu Boden.

Finanzielle Notlage

Der 60-Jährige befand sich nach eigenen Angaben in einer schwierigen persönlichen und finanziellen Situation. Der arbeitslose Wiener hatte Mietschulden und fürchtete, seine Wohnung zu verlieren. Zudem berichtete er vor Gericht von zwei Schlaganfällen, einer Notoperation und weiteren persönlichen Schicksalsschlägen. Der Mann weist bereits sieben einschlägige Vorstrafen auf.

Vor Gericht zeigte sich der 60-Jährige reumütig und schilderte seine schwierige Situation vor der Tat. Nach eigenen Angaben hatte sich seine persönliche Lage über Monate zugespitzt. Auch Alkohol spielte am Tattag eine Rolle: Bei dem Überfall hatte der Angeklagte 1,7 Promille, war nach Einschätzung des Gerichts jedoch zurechnungsfähig.

Hartes Urteil

Obwohl der Angeklagte von Beginn an geständig war und seine Verteidigerin um ein mildes Urteil bat, blieb das Gericht hart. „Er hat keinen Ausweg mehr gesehen. Er war von der ersten Sekunde an geständig“, betonte sie.

Nach den Feststellungen im Verfahren hatte der Mann bereits Tage vor dem Überfall mit den Vorbereitungen begonnen und sich unter anderem eine Maske sowie eine Schreckschusspistole besorgt. Der Schöffensenat verurteilte ihn schließlich zu zehn Jahren Haft. Der 60-Jährige meldete Strafberufung an, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.