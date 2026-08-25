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Festnahme

Maskierter Räuber überfällt Postfiliale – Flucht per E-Scooter läuft schief

Maskierter Räuber überfällt Postfiliale – Flucht per E-Scooter läuft schief
(Symbolbild Foto: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Bewaffneter Überfall auf eine Wiener Postfiliale – die Flucht per E-Scooter endete schneller als geplant.

Ein mutmaßlicher Posträuber ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Liesing noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefasst worden. Gegen 14.30 Uhr überfiel der Mann eine Postfiliale und flüchtete anschließend mit einem E-Scooter. Die Polizei leitete daraufhin eine groß angelegte Fahndung ein.

Polizeisprecher Markus Dittrich erläuterte den weiteren Verlauf: „Bereits kurze Zeit später konnte der mutmaßliche Täter unweit des Tatortes angehalten und festgenommen werden.“

Überfall mit Schreckschusspistole

Beim Überfall trug der Täter eine FFP2-Maske und bedrohte einen Mitarbeiter der Filiale mit einer Pistole, um die Herausgabe von Bargeld zu erzwingen. Die Beute belief sich auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich. Nach der Festnahme stellte die Polizei sowohl das erbeutete Geld als auch die verwendete Waffe sicher – bei der Pistole handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

Ermittlungen laufen

Die weiteren Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Wien. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizeisprecher Dittrich um einen 22-jährigen Staatsangehörigen Bosnien-Herzegowinas. Noch am Abend wurde er im Landeskriminalamt einvernommen.

Das Motiv der Tat war zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt.

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