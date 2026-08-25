15-Jähriger auf E-Scooter begeht 17 Verkehrsdelikte – 5.260 Euro Strafe

Zwei Warnschüsse, 17 Verkehrsdelikte, 5.260 Euro Strafe – und der Flüchtige war erst 15 Jahre alt.

Am Montagabend ist eine Polizeikontrolle in Wien-Favoriten in eine dramatische Verfolgungsjagd gemündet. Gegen 20.15 Uhr beobachteten Beamte zwei Jugendliche dabei, wie sie einen unbekannten Gegenstand übergaben. Da die Polizisten einen möglichen Suchtmittelhandel nicht ausschließen konnten, wollten sie die beiden einer Kontrolle unterziehen.

Einer der Jugendlichen entzog sich dem jedoch umgehend: Er schwang sich auf einen E-Scooter und flüchtete in hohem Tempo. Die Fluchtroute führte durch den Alfred-Böhm-Park sowie eine benachbarte Wohnhausanlage. Die Beamten nahmen zunächst mit dem Streifenwagen die Verfolgung auf, stiegen dann aber auf die Fußjagd um.

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Als der Jugendliche trotz wiederholter Aufforderungen zum Stehenbleiben nicht reagierte, kündigte ein Polizist den Einsatz der Schusswaffe an und gab schließlich zwei Warnschüsse ab. Der Flüchtende zeigte sich davon unbeeindruckt und entkam zunächst.

Zweite Flucht, Festnahme

Kurz darauf tauchte der Jugendliche im Bereich der Favoritenstraße erneut auf – und unternahm sofort einen weiteren Fluchtversuch auf dem E-Scooter. Diesmal setzte die Verfolgung beim Amalienbad ein Ende: Der 15-Jährige wurde gestellt.

Die Landesverkehrsabteilung unterzog den E-Scooter einem Rollentest und stellte dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 41 km/h fest. In Österreich dürfen E-Scooter rechtlich nur dann als Fahrräder verwendet werden, wenn ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit höchstens 25 km/h beträgt. Laut einem Erlass des zuständigen Ministeriums gilt bei E-Scootern, dass bei einer gemessenen Geschwindigkeit von mehr als 38 km/h auf dem Rollenprüfstand davon ausgegangen wird, dass die gesetzlich zulässige Bauartgeschwindigkeit von 25 km/h im realen Fahrbetrieb deutlich überschritten wird.

Über den gesamten Verlauf der Flucht zählte die Polizei 17 Verkehrsübertretungen und verhängte eine Geldstrafe von 5.260 Euro.

Ob es zu Beginn des Geschehens tatsächlich zu einer Suchtmittelübergabe gekommen ist, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.