Der Sommer ist vorbei – aber das Meer hat seine Wärme behalten. Wer jetzt reist, erlebt viele Badeziele deutlich ruhiger als im Juli und August.

Der Hochsommer liegt hinter uns: Die Strände haben sich geleert, die großen Touristenwellen sind abgeebbt – und das Meer hat all die Wärme der vergangenen Monate aufgesogen. Wer dem heraufziehenden Herbst noch ein paar sonnige Wochen abtrotzen möchte, findet im September gleich mehrere Reiseziele, an denen das Wasser zum Baden und Schnorcheln geradezu einlädt.

Ägypten gehört zu den verlässlichsten Sonnendestinationen überhaupt und bietet nach einem vergleichsweise kurzen Flug außergewöhnlich warme Bedingungen. Elf Stunden Sonnenschein täglich und eine faszinierende Unterwasserwelt machen Orte wie El Gouna oder Hurghada am Roten Meer zur idealen Wahl für alle, die dem herbstlichen Grau in der Heimat so weit wie möglich entkommen wollen. Die Lufttemperatur bewegt sich zwischen 32 und 36 Grad Celsius, das Wasser erreicht angenehme 28 bis 29 Grad.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Mittelmeer im Herbst

Wer lieber im östlichen Mittelmeer bleibt, wird auf Zypern oder rund um Antalya an der türkischen Südküste fündig: Beide Regionen stehen für einen ausgedehnten Spätsommer mit klarem, türkisfarbenem Wasser, das trotz des fortschreitenden Kalenders kaum an Wärme verloren hat. Die Lufttemperaturen liegen bei rund 30 Grad und darüber, die Wassertemperatur bei 27 bis 28 Grad.

Griechenland-Liebhaber können sich freuen: Auf Inseln wie Kreta oder Rhodos hält der Sommer in Europa besonders lange stand. Das Klima ist zwar nicht mehr so intensiv wie im Hochsommer, bleibt aber stabil und sonnig – mit etwa elf Sonnenstunden am Tag. Die Abende sind angenehm warm, ideal für einen entspannten Abend in einer Taverne im Freien, bei Tzatziki und Moussaka, ohne ins Schwitzen zu geraten. Lufttemperatur: rund 27 Grad, Wassertemperatur: 24 bis 25 Grad.

Atlantik im September

Die Kanaren, oft als „Inseln des ewigen Frühlings“ bezeichnet, haben im Herbst einen besonderen Trumpf: Genau in den Monaten September und Oktober erreicht der Atlantik rund um Teneriffa und Gran Canaria seine höchsten Temperaturen des Jahres. Wer Strandurlaub mit Aktivitäten verbinden möchte, ist hier bestens aufgehoben – sei es bei einer Wanderung rund um den Vulkan Teide im Inselinneren Teneriffas oder einem Ausflug in die Lorbeerwälder des Anaga-Gebirges im Nordosten der Insel. Der anschließende Sprung ins Meer wirkt wie eine Erfrischung der besonderen Art. Lufttemperatur: 26 bis 28 Grad, Wassertemperatur: 22 bis 24 Grad.

Auf den Balearen kehrt im September eine wohltuende Ruhe ein, nachdem die Strände im Juli und August noch dicht gedrängt waren. Mallorca, Ibiza und Menorca zeigen sich in dieser Jahreszeit von ihrer ruhigsten und vielleicht schönsten Seite. Das Meerwasser hat nach dem heißen Sommer ideale Badetemperaturen erreicht, und wer versteckte Buchten rund um Alcúdia oder Pollença im Norden Mallorcas erkunden oder Wassersport betreiben möchte, findet dafür kaum bessere Voraussetzungen.

Lufttemperatur: 27 bis 28 Grad, Wassertemperatur: 25 Grad.