Jünger, brutaler, rücksichtsloser: Jugendkriminalität entwickelt sich zu einer ernsthaften Herausforderung für die österreichische Polizei.

Jugendliche Straftäter bereiten der Polizei wachsende Probleme – nicht nur wegen der steigenden Fallzahlen, sondern auch wegen der zunehmenden Brutalität, mit der sie vorgehen. Die Exekutive reagiert auf diese beunruhigende Entwicklung mit verstärkten Maßnahmen und zieht dafür zusätzliche Beamte aus den Bundesländern heran.

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurden in Wien im Jahr 2024 insgesamt 14.804 tatverdächtige Personen unter 18 Jahren registriert, während es 2014 noch 8.680 waren. Die Entwicklung verdeutlicht den Anstieg der Jugendkriminalität in der Bundeshauptstadt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Steigende Brutalität

Die jungen Täter lauern Gleichaltrigen auf dem Schulweg auf, rauben sie aus, brechen in Gebäude ein und fügen ihren Opfern körperliche Verletzungen zu. Manche von ihnen sind der Polizei bereits mehrfach aktenkundig.