Karner bei Aktion scharf gegen Jugendkriminalität vor Ort: 5 Festnahmen (VIDEO)

Großaufgebot am Bahnhof Wien-Meidling: Die Polizei zieht Bilanz – und der Innenminister war persönlich dabei.

Am Mittwochabend führte die Polizei am Bahnhof Wien-Meidling eine umfangreiche Schwerpunktaktion zur Bekämpfung von Jugendkriminalität durch. Dabei wurden knapp 200 Personen kontrolliert, 36 Anzeigen erstattet und fünf Personen festgenommen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verschaffte sich persönlich vor Ort einen Überblick über den Verlauf des Einsatzes.

Von den insgesamt 36 Anzeigen entfielen sieben auf den Verdacht gerichtlich strafbarer Handlungen nach dem Strafgesetzbuch, zehn auf mögliche Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz und 19 auf Verwaltungsübertretungen. Im Zuge der Kontrollen stellten die Beamten 79 Gramm Cannabis, zwei Einheiten psychotroper Substanzen sowie 18 Einheiten Substitutionsmittel sicher.

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Massives Aufgebot

Eine der fünf Festnahmen erfolgte aufgrund eines strafrechtlichen Delikts, die übrigen vier auf Basis fremdenrechtlicher Bestimmungen. An dem Einsatz waren zahlreiche Einheiten beteiligt: das Stadtpolizeikommando Wien-Meidling, die Bereitschaftseinheit Wien, das Landeskriminalamt, die Fremdenpolizei, die Polizeidiensthundeeinheit sowie die Landesverkehrsabteilung. Zusätzlich unterstützten 24 Beamtinnen und Beamte aus Niederösterreich und dem Burgenland den Einsatz.

Videoaufnahmen des Polizeieinsatzes wurden über den X-Account „Esterreicher“ verbreitet und dokumentieren das massive Aufgebot rund um den Bahnhof Wien-Meidling. Seit Anfang August führt die Wiener Polizei täglich solche Schwerpunktkontrollen durch. Gezielte Maßnahmen gegen Jugendkriminalität laufen bereits seit März 2024, als die Einsatzgruppe Jugendkriminalität ins Leben gerufen wurde. Diese Einsatzgruppe kontrollierte bis Ende 2024 in Wien rund 55.500 Personen.

Karners Forderung

Innenminister Gerhard Karner unterstrich, dass der Druck aufrechterhalten werden müsse, da die Jugendkriminalität nach wie vor ein „Sorgenkind“ bleibe. Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Purstl verwies auf die besonderen Herausforderungen, die eine Großstadt mit sich bringe, und erläuterte, dass durch gezielte Kontrollen Straftaten frühzeitig erkannt und gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr gezogen werden sollen.

In Wien wurden im Jahr 2024 insgesamt 14.804 Tatverdächtige unter 18 Jahren erfasst, was einem Anstieg von rund 33 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Zugleich gehe es darum, Jugendliche zu schützen, die selbst Opfer von Gewalt oder Kriminalität werden könnten.