Eine Gemeinde in der Steiermark steht unter Schock – und die Ermittler rekonstruieren eine Tatnacht, die kaum zu fassen ist.

Tage nach der tödlichen Tat in Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung ist die Erschütterung in der Gemeinde ungebrochen. Ein 37-jähriger Steirer soll am Montag seine achtjährige Tochter mit einem Messer getötet haben. Der Bautechniker, der erst kurz zuvor seinen Geburtstag gefeiert hatte, schilderte den Ermittlern im Rahmen einer mehrstündigen Einvernahme den Ablauf der Tatnacht.

Dem vorläufigen Obduktionsbericht zufolge erlitt das Mädchen schwere Verletzungen im Halsbereich. Als Todesursache wurde massiver Blutverlust festgestellt. Die eintreffenden Rettungskräfte fanden den Vater mit Schnittverletzungen vor – für seine Tochter war jede medizinische Hilfe bereits zu spät. Das Mädchen konnte trotz medizinischer Versorgung nicht mehr gerettet werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Verhängnisvoller Entschluss

Hinter der nach außen hin intakten Fassade der Familie dürften sich bereits seit Längerem ernsthafte Spannungen verborgen haben. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung befanden sich der Beschuldigte und seine Lebensgefährtin, mit der er zwei schulpflichtige Töchter hat, in einer Beziehungskrise. Obwohl beide weiterhin im gemeinsamen Haushalt lebten, sollen sie faktisch getrennt gewesen sein.

Nach erneuten Auseinandersetzungen am Montag soll der 37-Jährige einen verhängnisvollen Entschluss gefasst haben. Laut seinem Geständnis hatte er die Absicht, sich das Leben zu nehmen und seine ältere Tochter dabei „mitzunehmen“. Besonders erschütternd: Der Vater bezeichnete die Achtjährige als sein „Lieblingskind“.

Gegen 22.45 Uhr soll er ein japanisches Küchenmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge aus einer Lade genommen, das Kinderzimmer betreten haben – in dem seine beiden Töchter und seine Lebensgefährtin schliefen – und zugestochen haben.

Durch die Geräusche aufgeweckt, musste die jüngere Schwester Teile des Geschehens miterleben. Auch die Mutter wurde wach. Der 37-Jährige soll sich währenddessen ins Badezimmer zurückgezogen und versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen.

Verborgene Familienspannungen

Polizeilich war die Familie zuvor nicht in Erscheinung getreten. Nachbarn beschrieben sie als gut in das Dorfleben eingebunden und naturverbunden. Vor etwa zehn Jahren war die Familie in die östlich von Graz gelegene Gemeinde gezogen. Auch Verwandte wohnten im selben Haus – die fünfköpfige Familie des Zwillingsbruders des Verdächtigen befand sich zum Tatzeitpunkt allerdings im Urlaub.

Die Ermittlungen dauern an. Spuren und die Tatwaffe werden kriminaltechnisch ausgewertet, weitere Befragungen sind geplant. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 37-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Es gilt die Unschuldsvermutung.