Mädchen (8) stirbt nach Messerattacke – Vater festgenommen

Ein Notruf löste am Montagabend einen Großeinsatz in Kumberg in der Steiermark aus. Ein 37-jähriger Mann soll in einem Wohnhaus seine achtjährige Tochter mit einem Messer angegriffen und ihr dabei tödliche Verletzungen zugefügt haben. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.45 Uhr alarmiert – zu diesem Zeitpunkt soll der Angriff auf das Kind noch im Gange gewesen sein.

Mehrere Polizeistreifen rückten umgehend zu dem betreffenden Gebäude aus. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 37-Jährige im Badezimmer des Hauses aufgefunden. Er wies Schnittverletzungen auf, die nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen vorangegangenen Suizidversuch hindeuten.

Tödliche Verletzungen

Dem Mädchen soll der Tatverdächtige zuvor mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Noch am Einsatzort übernahm ein Notarzt die medizinische Erstversorgung des schwer verletzten Kindes. Anschließend wurde die Achtjährige mit dem Rettungsdienst in das LKH Graz transportiert.

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Dort kämpften die Ärzte um ihr Leben – vergeblich. Kurz nach der Einlieferung erlag das Mädchen seinen Verletzungen. Der ebenfalls verletzte 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt.

Ermittlungen laufen

Nach seiner Versorgung erfolgte die Festnahme durch die Polizei; der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Weshalb es zu dem tödlichen Angriff gekommen sein soll, ist bislang ungeklärt. Auch zu den näheren Tatumständen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Welche Ereignisse sich in dem Wohnhaus am Montagabend im Einzelnen abgespielt haben und welches Motiv hinter der mutmaßlichen Tat steckt, ist nun Gegenstand der laufenden Untersuchungen.