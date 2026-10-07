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Drogenrazzia

Kokain im Kilobereich: Razzia in bekanntem Szenelokal

Kokain im Kilobereich: Razzia in bekanntem Szenelokal
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Grazer Szenelokal im Visier der Ermittler – und hinter der Theke soll weit mehr als Cocktails verkauft worden sein.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamts Steiermark hat die Polizei in der Nacht auf den 27. September bei einem gezielten Zugriff in einem Szenelokal in der Grazer Innenstadt sechs Tatverdächtige festgenommen. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler unter anderem Kokain, Cannabis und Amphetamine sicher. Nach bisherigen Erkenntnissen soll in diesem sowie in weiteren Grazer Szenelokalen über Jahre hinweg vor allem Kokain im Kilobereich verkauft worden sein.

Grazer Drogenrazzia

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren sowohl Erkenntnisse aus bereits laufenden Verfahren als auch mehrere anonyme Hinweise aus der Bevölkerung. Nach Auswertung der gesammelten Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Graz entsprechende Festnahmeanordnungen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Drogenverkauf systematisch organisiert gewesen sein; auch Kellner und weitere Bedienstete von Szenelokalen sollen als Verkäufer eingesetzt worden sein.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen weiter. Die Ermittler rechnen mit weiteren Festnahmen und kündigen auch künftig vergleichbare Schwerpunktkontrollen und gezielte Zugriffe in Grazer Szenelokalen an. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

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