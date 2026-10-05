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Drogenrazzia

Drogendeal endet mit Großfund: 16 Kilo Marihuana in Wiener Wohnung

Drogendeal endet mit Großfund: 16 Kilo Marihuana in Wiener Wohnung
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ottakring, 17:30 Uhr: Ein Drogengeschäft endet abrupt – und führt Ermittler zu einem Fund, der weit größer ausfällt als erwartet.

In Wien-Ottakring hat die Polizei am 18. September um 17.30 Uhr einen mutmaßlichen Suchtmittelhändler festgenommen. Der 44-jährige polnische Staatsbürger wurde bei einer Drogenübergabe „auf frischer Tat“ ertappt.

Großer Fund in Ottakring

Im Zuge einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten rund 16.000 Gramm Marihuana sowie 570 Gramm Kokain sicher – dazu Bargeld, Mobiltelefone und Datenträger.

Dem Zugriff waren abgeschlossene Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien vorausgegangen. Die Hausdurchsuchung, auf deren Grundlage der Verdächtige vorläufig festgenommen wurde, erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

Netzwerk im Fokus

Die Ermittlungen dauern an. Die Behörden wollen das vollständige Ausmaß der Aktivitäten des Tatverdächtigen klären und prüfen, ob Verbindungen zu einem größeren Netzwerk bestehen.

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KO KOSMO-Redaktion
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