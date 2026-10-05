Wien: Räuber schlägt 86-Jährigen vor eigener Wohnung bewusstlos

Ein 86-Jähriger wird vor seiner eigenen Wohnungstür brutal niedergeschlagen – der Täter flüchtet unerkannt.

In Wien-Favoriten wurde ein 86-jähriger Mann am Sonntagabend Opfer eines Raubüberfalls. Der Angriff ereignete sich gegen 19.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus, als der Senior gerade dabei war, seine Wohnungstür aufzuschließen. Eine unbekannte Person schlug ihn dabei „so heftig auf den Kopf“, dass er das Bewusstsein verlor. Als der Mann wieder zu sich kam, fehlten seine Halskette und seine Geldbörse.

Verletzungen & Behandlung

Bei dem Überfall zog sich der 86-Jährige eine Rissquetschwunde im Gesicht sowie Verletzungen am Ellbogen zu. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Sein Zustand blieb den Angaben zufolge stabil.

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Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang keine.

Die Polizei Wien ruft die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Wahrnehmungen zu melden.