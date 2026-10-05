Vermisstensuche endet tragisch: Frauenleiche in Donau entdeckt

Ein Fund in der Donau versetzt die Region in Schock – und die Ermittler stehen vor mehreren ungeklärten Fragen.

In der Donau nahe Hollenburg in Niederösterreich wurde am Wochenende eine Frauenleiche geborgen. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten, verdichten sich die Hinweise, dass es sich bei der Toten um eine zuvor als vermisst gemeldete Frau aus Krems an der Donau handeln könnte. Eine abschließende Identifizierung ist bislang jedoch nicht erfolgt.

Laufende Ermittlungen

Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen und stehen nun vor der Aufgabe, die Todesursache sowie die näheren Umstände zu klären, unter denen die Frau in den Fluss gelangte. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeordnet, um sowohl die Todesursache als auch mögliche Verletzungen festzustellen. Parallel dazu wird geprüft, ob Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen.

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In den kommenden Tagen wird mit weiteren Erkenntnissen gerechnet.