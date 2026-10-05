KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Leichenfund

Vermisstensuche endet tragisch: Frauenleiche in Donau entdeckt

Vermisstensuche endet tragisch: Frauenleiche in Donau entdeckt
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Fund in der Donau versetzt die Region in Schock – und die Ermittler stehen vor mehreren ungeklärten Fragen.

In der Donau nahe Hollenburg in Niederösterreich wurde am Wochenende eine Frauenleiche geborgen. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten, verdichten sich die Hinweise, dass es sich bei der Toten um eine zuvor als vermisst gemeldete Frau aus Krems an der Donau handeln könnte. Eine abschließende Identifizierung ist bislang jedoch nicht erfolgt.

Laufende Ermittlungen

Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen und stehen nun vor der Aufgabe, die Todesursache sowie die näheren Umstände zu klären, unter denen die Frau in den Fluss gelangte. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeordnet, um sowohl die Todesursache als auch mögliche Verletzungen festzustellen. Parallel dazu wird geprüft, ob Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen.

In den kommenden Tagen wird mit weiteren Erkenntnissen gerechnet.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Rückblick
Albtraum in China: Arnautović spricht Klartext über turbulente Zeiten
| Lieferengpass
Grippeimpfstoff fehlt in Österreich: 868.000 Dosen verspätet
| Bombenfund
Niedrigwasser legt Weltkriegsbombe frei – dann brennt sie
| Reiseprogramm
Kostenlos mit dem Zug durch Europa: EU vergibt 40.000 Reise-Pässe
| Datenbetrug
24 Stunden oder Konto weg: Neuer PayPal-Betrug im Umlauf
MEHR AKTUELLE NEWS