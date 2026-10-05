Bettelalm-Chefin mitten in Wien spurlos verschwunden

Seit Samstag fehlt von Petra R. jede Spur – zuletzt wurde die 39-Jährige in der Wiener Innenstadt gesehen.

Petra R., die 39-jährige Inhaberin des Wiener Lokals Bettelalm, wird seit Samstag vermisst. Zuletzt wurde sie in der Kärntner Straße in Wien-Innere Stadt gesehen. Ihr Lebensgefährte Michael E. wandte sich nun an die Öffentlichkeit und bittet dringend um Hinweise zu ihrem Verbleib.

Spurlos verschwunden

Am Samstag verbrachte das Paar noch gemeinsam Zeit beim Mittagessen, ehe sich ihre Wege trennten. Petra R. wollte anschließend die Geschäfte entlang der Kärntner Straße aufsuchen. Ab etwa 15 Uhr fehlt von der dunkelhaarigen Frau, die zwischen 160 und 165 Zentimeter groß ist, jede Spur.

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Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen eleganten braunen Hosenanzug. Die 39-Jährige stammt aus Velden.

Appell an die Öffentlichkeit

Michael E. sucht seither intensiv nach seiner Lebensgefährtin und wandte sich dabei auch an die Medien. Gegenüber der „Krone“ schilderte er: „Wir waren noch gemeinsam Mittagessen.“ Danach habe er einen Mittagsschlaf gemacht, während Petra noch zum Shoppen auf die Kärntner Straße gegangen sei. Nach 15 Uhr verlor sich ihre Spur.