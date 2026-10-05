KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Vermisstenfall

Bettelalm-Chefin mitten in Wien spurlos verschwunden

Bettelalm-Chefin mitten in Wien spurlos verschwunden
FOTO: Bettelalm/Österreich findet euch
2 Min. Lesezeit |

Seit Samstag fehlt von Petra R. jede Spur – zuletzt wurde die 39-Jährige in der Wiener Innenstadt gesehen.

Petra R., die 39-jährige Inhaberin des Wiener Lokals Bettelalm, wird seit Samstag vermisst. Zuletzt wurde sie in der Kärntner Straße in Wien-Innere Stadt gesehen. Ihr Lebensgefährte Michael E. wandte sich nun an die Öffentlichkeit und bittet dringend um Hinweise zu ihrem Verbleib.

Spurlos verschwunden

Am Samstag verbrachte das Paar noch gemeinsam Zeit beim Mittagessen, ehe sich ihre Wege trennten. Petra R. wollte anschließend die Geschäfte entlang der Kärntner Straße aufsuchen. Ab etwa 15 Uhr fehlt von der dunkelhaarigen Frau, die zwischen 160 und 165 Zentimeter groß ist, jede Spur.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen eleganten braunen Hosenanzug. Die 39-Jährige stammt aus Velden.

Appell an die Öffentlichkeit

Michael E. sucht seither intensiv nach seiner Lebensgefährtin und wandte sich dabei auch an die Medien. Gegenüber der „Krone“ schilderte er: „Wir waren noch gemeinsam Mittagessen.“ Danach habe er einen Mittagsschlaf gemacht, während Petra noch zum Shoppen auf die Kärntner Straße gegangen sei. Nach 15 Uhr verlor sich ihre Spur.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Terroranschlag
Co-Pilot plante Anschlag schon vor Bewerbung bei Fluglinie
| Datenschutz
Neue Memory-Funktion: So viel merkt sich ChatGPT über dich
| Fahndung
Im eigenen Haus: Paar von maskierten Räubern überfallen und gefesselt
| Vermisstenfall
Bettelalm-Chefin mitten in Wien spurlos verschwunden
| Verbote
Stephansdom verschärft Zutrittsregeln aus Sicherheitsbedenken
MEHR AKTUELLE NEWS