Im eigenen Haus: Paar von maskierten Räubern überfallen und gefesselt

Maskiert, bewaffnet, skrupellos: Ein Paar kehrt heim – und tappt direkt in einen Hinterhalt.

In Hartberg-Fürstenfeld hat sich am Sonntagmorgen ein bewaffneter Raubüberfall ereignet, dessen Täter bislang unbekannt sind und flüchtig bleiben.

Gegen sechs Uhr morgens kehrte ein Paar von einer Veranstaltung zurück. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug wurden die beiden von mehreren schwarz gekleideten und maskierten Männern überrascht. Die Täter drängten das Paar unter Vorhalt einer Schusswaffe in das Haus, fesselten die Opfer und durchsuchten das Anwesen systematisch.

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Mitgenommen wurden Bargeld, hochwertige Uhren, Schmuck sowie Mobiltelefone. Zur Flucht nutzten die Täter das Auto der Opfer – das Fahrzeug wurde kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts aufgefunden. Von den Tätern fehlt seither jede Spur.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen und die Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Körperlich blieben die Opfer unverletzt, stehen jedoch unter erheblichem psychischen Schock. Aus diesem Grund verzichten die Behörden auf die Bekanntgabe ihrer Personalien.

Polizeisprecher Sabri Yorgun ordnete den Vorfall in einen breiteren Kontext ein: „Daher geben wir auch keine Personendaten bekannt. Gott sei Dank passiert so etwas nicht sehr oft, aber wir hatten auch in der Vergangenheit schon ähnliche Ereignisse.“ Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, aufmerksam zu bleiben, und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Nummer 059 133 60 3333 zu melden.