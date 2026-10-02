Bewaffneter Raub in Wien: 22-Jähriger nackt zurückgelassen

Mitten in der Nacht, mitten in Wien: Ein Räuberüberfall endet für einen 22-Jährigen auf erschreckend erniedrigende Weise.

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 22-jähriger Mann in Wien-Favoriten Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Die Täter ließen ihn ohne Kleidung zurück.

Gegen 1.00 Uhr war der junge Mann mit einem geborgten Pkw unterwegs, als ihn zwei Männer mit Faustfeuerwaffen bedrohten. Die Räuber zwangen ihn, das Fahrzeug zu verlassen und sich zu entkleiden. Mit dem Auto, der Kleidung sowie sämtlichen persönlichen Gegenständen des Opfers – darunter Geldbörse, Schlüssel und Mobiltelefon – flüchteten die Täter vom Tatort.

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Der 22-Jährige suchte daraufhin eine nahegelegene Tankstelle auf, um von dort die Polizei zu verständigen.

Fahndung läuft

Das Stadtpolizeikommando Favoriten leitete unmittelbar nach der Alarmierung eine weiträumige Fahndung ein. Dabei stießen die Beamten in der Buchengasse auf das gestohlene Fahrzeug sowie die Kleidung des Opfers. Die beiden Tatverdächtigen konnten jedoch nicht gefasst werden.

Beschrieben werden sie als Männer im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren mit einer Körpergröße von rund 1,80 Meter. Angaben zur ethnischen Herkunft wurden von offizieller Seite nicht bestätigt.

Die Ermittlungen dauern an. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Für anonyme Hinweise steht eine eigens eingerichtete Hotline zur Verfügung.