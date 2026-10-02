KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Mordfall

Brutaler Überfall in Österreich endet tödlich: 87-Jährige stirbt

Brutaler Überfall in Österreich endet tödlich: 87-Jährige stirbt
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Wochen nach dem brutalen Überfall in Salzburg-Taxham ist die 87-jährige Pensionistin ihren Verletzungen erlegen – nun droht den Tätern eine schwerere Anklage.

Eine 87-jährige Frau aus Salzburg ist nach einem Raubüberfall, dem sie im Juni zum Opfer gefallen war, ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Überfall hatte sich in Salzburg-Taxham ereignet, wo die Pensionistin in ihrem Zuhause schwer verletzt aufgefunden worden war. Zwei rumänische Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Seniorin war in ihrem Haus von den Tätern überrascht worden und hatte danach keine Möglichkeit mehr, selbständig Hilfe zu rufen. Erst als sie zu einer Verabredung nicht erschien, machten sich Bekannte auf den Weg zu ihr und entdeckten die schwer verletzte Frau. Den Ermittlern zufolge dürfte der Überfall bereits am Tag zuvor stattgefunden haben.

Schwere Anklage droht

Den beiden inhaftierten Männern droht nun eine schwerwiegende Anklage: Raub mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet; die Ermittlungen richten sich nun gegen die beiden Verdächtigen wegen dieses Delikts.

Angehörige der Verstorbenen stellten nach der Tat fest, dass aus der Wohnung zahlreiche Wertgegenstände entwendet worden waren.

Die behördlichen Ermittlungen sind weiterhin im Gange.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Airline
Neue Hoffnung für FlyBosnia: Gespräche über Comeback laufen
| Paketsteuer
2 Euro pro Paket: Neue Steuer sorgt für heftige Kritik
| Verkehrskontrolle
Neue E-Moped-Regeln: 81 Verstöße bei nur einer Kontrolle
| Strafgebühr
Wer sein Kind zu spät abholt, muss 10 Euro zahlen
| Produktrückruf
Rückruf bei HOFER: In diesem Produkt könnten Metallteile stecken
MEHR AKTUELLE NEWS