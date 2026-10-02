Brutaler Überfall in Österreich endet tödlich: 87-Jährige stirbt

Wochen nach dem brutalen Überfall in Salzburg-Taxham ist die 87-jährige Pensionistin ihren Verletzungen erlegen – nun droht den Tätern eine schwerere Anklage.

Eine 87-jährige Frau aus Salzburg ist nach einem Raubüberfall, dem sie im Juni zum Opfer gefallen war, ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Überfall hatte sich in Salzburg-Taxham ereignet, wo die Pensionistin in ihrem Zuhause schwer verletzt aufgefunden worden war. Zwei rumänische Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Seniorin war in ihrem Haus von den Tätern überrascht worden und hatte danach keine Möglichkeit mehr, selbständig Hilfe zu rufen. Erst als sie zu einer Verabredung nicht erschien, machten sich Bekannte auf den Weg zu ihr und entdeckten die schwer verletzte Frau. Den Ermittlern zufolge dürfte der Überfall bereits am Tag zuvor stattgefunden haben.

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Schwere Anklage droht

Den beiden inhaftierten Männern droht nun eine schwerwiegende Anklage: Raub mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet; die Ermittlungen richten sich nun gegen die beiden Verdächtigen wegen dieses Delikts.

Angehörige der Verstorbenen stellten nach der Tat fest, dass aus der Wohnung zahlreiche Wertgegenstände entwendet worden waren.

Die behördlichen Ermittlungen sind weiterhin im Gange.