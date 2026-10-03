WhatsApp-Update: App erkennt automatisch, wer Geburtstag hat

WhatsApp plant eine Neuerung, die den Alltag vieler Nutzer erleichtern könnte – besonders für alle mit einem großen Kontaktnetzwerk.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Geburtstagsdaten künftig automatisch aus dem Smartphone-Adressbuch in den Messenger übernehmen soll. Wie das Portal WABetaInfo berichtet, entfällt damit für Nutzer die Notwendigkeit, diese Informationen manuell in die App einzutragen. Die Geburtstagsdaten sollen an mehreren Stellen innerhalb der Anwendung sichtbar sein – darunter im neu gestalteten Kontakte-Bereich sowie in den jeweiligen Profilinformationen einzelner Kontakte.

Noch in Entwicklung

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich die Funktion noch in der internen Entwicklungsphase und steht auch für Beta-Tester noch nicht zur Verfügung. Wer nicht auf das Update warten möchte, kann auf Android bereits eine Übergangslösung nutzen: Geburtstagsdaten, die in Google-Kontakten hinterlegt sind, lassen sich mit dem Google Kalender synchronisieren, der einen eigenen Bereich für Geburtstage bereithält und auch das Einrichten von Erinnerungen ermöglicht.

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Sollte die Funktion offiziell eingeführt werden, könnte sie die Verwaltung von Geburtstagen spürbar vereinfachen. Wer einen großen Kontaktkreis pflegt, würde automatisch an bevorstehende Geburtstage erinnert, ohne dafür eigens aktiv werden zu müssen.

Gerade für Nutzer, die viele persönliche und familiäre Verbindungen aufrechterhalten, könnte die automatische Übersicht über wichtige Ereignisse im sozialen Umfeld einen praktischen Mehrwert bieten.