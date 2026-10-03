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Todesurteil

Nach gescheiteter Hinrichtung: Pike wird künstlich beatmet

Nach gescheiteter Hinrichtung: Pike wird künstlich beatmet
FOTO: EPA/TDOC
2 Min. Lesezeit |

Eine Hinrichtung in Tennessee endet nicht mit dem Tod sondern mit einem Notfall, der ein ganzes System ins Wanken bringt.

Im US-Bundesstaat Tennessee hat eine zum Tode verurteilte Frau eine gescheiterte Hinrichtung überlebt. Christa Pike befindet sich nach Angaben ihrer Anwälte in einem kritischen Zustand – nach wie vor bewusstlos und auf maschinelle Beatmung angewiesen.

Pike wurde 1996 von einer Jury wegen Mordes ersten Grades für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Nach Angaben der Polizei hatte sie gemeinsam mit zwei jugendlichen Mittätern im Jahr 1995 die 19-jährige Colleen Slemmer in Knoxville gefoltert und getötet.

Gescheiterter Hinrichtungsversuch

Der Hinrichtungsversuch am Mittwochabend scheiterte, weil es beim Legen eines intravenösen Zugangs zu erheblichen Komplikationen kam. Pikes Anwalt Randy Spivey schilderte die Situation eindringlich: „Ich zählte allein in ihrem linken Arm mindestens sieben Nadeln.“ Die verabreichten Mengen des Barbiturats Pentobarbital gelangten nicht in die Blutbahn der 50-Jährigen – stattdessen erlitt sie schwere Verletzungen und Verfärbungen an beiden Armen. Pike selbst hatte zuvor gegenüber ihrem Rechtsbeistand erklärt: „Mein Arm fühlt sich an, als würde er gleich aufplatzen.“

Internationale Kritik

Gouverneur Bill Lee reagierte auf den Vorfall mit einer weitreichenden Entscheidung: Alle für den Rest des Jahres geplanten Hinrichtungen in Tennessee werden ausgesetzt. Es ist bereits der zweite gescheiterte Hinrichtungsversuch in dem Bundesstaat innerhalb weniger Monate. Sowohl die Vereinten Nationen als auch Amnesty International äußerten scharfe Kritik und erneuerten ihre Forderung nach einem vollständigen Stopp der Todesstrafe. Der Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres stellte die Position der Weltorganisation klar: „Wir vertreten den Standpunkt, dass es die Todesstrafe nicht geben sollte.“

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