Minderjährige zur Prostitution gezwungen – eigene Mutter unter Verdächtigen

Ein Jahr Ausbeutung, eine Mutter unter den Tätern – der Fall aus Novi Pazar lässt kaum jemanden kalt.

Ein erschütternder Fall von Menschenhandel hat die serbische Stadt Novi Pazar in Aufruhr versetzt: Eine Minderjährige wurde über den Zeitraum von einem Jahr zur Prostitution gezwungen. Die Behörden haben zwei Personen festgenommen – darunter die leibliche Mutter des Opfers.

Mutter festgenommen

In einer koordinierten Aktion haben die Polizeidirektion Novi Pazar und die zuständige Staatsanwaltschaft den Verdächtigen D. E., Jahrgang 1987, festgenommen. Er soll die Minderjährige systematisch zu sexuellen Dienstleistungen im Raum Novi Pazar gezwungen haben.

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Gleichzeitig wurde auch die Mutter des Mädchens, M. K., Jahrgang 1971, in Haft genommen – ihr wird vorgeworfen, ihre Tochter vernachlässigt und misshandelt zu haben.

Ermittlungen laufen

Der Fall weitet sich aus: Gegen eine weitere minderjährige Person wurde Strafanzeige erstattet, weil sie im Verdacht steht, pornografisches Material beschafft und besessen zu haben. Auch der 18-jährige S. R. wurde im Zuge der Ermittlungen einvernommen und angezeigt.

Sämtliche Verdächtige befinden sich in Untersuchungshaft und werden der Staatsanwaltschaft vorgeführt.

Die Ermittlungen sind im Gange.