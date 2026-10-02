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Blitzunglück

Blitz trifft Urlauberin auf Rhodos – Tod am Strand

Blitz trifft Urlauberin auf Rhodos – Tod am Strand
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Herbststurm über der Ägäis verwandelt einen Strandspaziergang auf Rhodos in eine Tragödie – mit tödlichem Ausgang.

Auf der griechischen Insel Rhodos ist eine 58-jährige deutsche Touristin nach einem Blitzeinschlag ums Leben gekommen. Ihr Ehemann wurde bei dem Unglück leicht verletzt.

Tödlicher Blitzschlag

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe von Lindos im südlichen Teil der Insel, wo das Paar während seines Urlaubs zunächst im Meer gebadet hatte und anschließend am Strand unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt tobte ein heftiger Herbststurm über der Ägäis.

Der Blitz traf die Frau, die daraufhin das Bewusstsein verlor. Als die Rettungskräfte eintrafen, war kein Puls mehr feststellbar. Sie wurde umgehend in das örtliche Gesundheitszentrum gebracht, wo ihr Tod schließlich bestätigt wurde.

Behörden ermitteln

Ihr Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Die griechischen Behörden haben Ermittlungen zu den näheren Umständen des Vorfalls eingeleitet.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich weltweit rund 24.000 Menschen durch solche Ereignisse, weitere etwa 240.000 Personen werden dabei verletzt.

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