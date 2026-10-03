Klitschko warnt: Kiew droht in „Stücke gerissen“ zu werden

Kiew steht unter massivem Druck und der Krieg macht längst nicht mehr an der ukrainischen Grenze halt.

Das russische Außenministerium hat erneut alle ausländischen Staatsangehörigen und Diplomaten in Kiew aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. Hintergrund sind angekündigte massive Angriffe, vor deren Folgen Moskau ausdrücklich warnt. Wer der bereits zuvor ergangenen Aufforderung nicht nachgekommen sei, setze sich nun einer „tödlichen Gefahr“ durch „massive russische Vergeltungsschläge“ aus, hieß es.

Bürgermeister Witali Klitschko beschrieb die Lage in der Stadt als „extrem dramatisch“. In den vergangenen Tagen hatte Russland bereits mehrere Brücken über den Dnipro sowie Teile der Energieinfrastruktur ins Visier genommen.

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Brücken beschädigt

Die jüngsten russischen Luftangriffe haben in Kiew deutliche Spuren hinterlassen. Mehrere Brücken, darunter die Nordbrücke über den Dnipro, wurden beschädigt und sind seither für den Verkehr gesperrt. Die Südbrücke wurde bereits mehrfach von russischen Drohnen getroffen.

Insgesamt sieben Brücken verbinden die beiden Stadtteile Kiews miteinander und sind für den Alltag der Bevölkerung von zentraler Bedeutung. Klitschko warnte eindringlich davor, dass die Stadt vor einer weiteren Eskalation stehe und möglicherweise „in Stücke gerissen“ werde.

Konflikt weitet aus

Die Auswirkungen des Krieges beschränken sich längst nicht mehr auf die Ukraine selbst. Russische Drohnen drangen auch in den Luftraum Moldaus ein, wo sie auf dem Staatsgebiet explodierten. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu bestätigte, dass fünf russische Luftangriffswaffen die Grenze verletzt hätten, und erklärte: „Moskau bringt in ganz Europa Menschenleben in Gefahr und muss gestoppt werden.“

In der Folge bestellte Moldau den russischen Botschafter ein.