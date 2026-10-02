Notruf auf der Autobahn: Linienbus mit offenen Türen gestoppt und stillgelegt

Ein Linienbus mit defekten Türen, ein ignorierter Hinweis – und am Ende greift die Polizei ein. Der Fall sorgt für Aufsehen.

Auf der Fahrt von Telfs nach Innsbruck wurde ein Linienbus am Freitagfrüh von der Polizei aus dem Verkehr gezogen – der Grund: nicht ordnungsgemäß schließende Türen. Erst nachdem ein aufmerksamer Fahrgast die Behörden alarmiert hatte, reagierte die Polizei und stoppte das Fahrzeug in Innsbruck. Der 45-jährige Busfahrer hatte zuvor auf entsprechende Hinweise der Passagiere nicht reagiert.

Das Fahrzeug wurde anschließend in eine Prüfhalle überführt, wo die Mängel amtlich festgestellt und die Kennzeichen abgenommen wurden.

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Notruf während Fahrt

Kurz nach 7 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. Ein Fahrgast hatte während der laufenden Fahrt auf der Autobahn die Behörden kontaktiert und auf den technischen Defekt aufmerksam gemacht. „Der Fahrgast zeigte telefonisch an, dass er sich gerade auf der Fahrt nach Innsbruck befinde und sich die Türen des Busses offenbar nicht schließen ließen“, teilte die Verkehrspolizei mit.

Technische Überprüfung

Nach dem Abfangen des Busses in Innsbruck folgte die technische Überprüfung in einer Prüfhalle. „Das Fahrzeug wurde zur Prüfhalle gebracht, wo nach einer Untersuchung die Kennzeichen des Fahrzeuges abgenommen wurden“, erklärte die Innsbrucker Verkehrspolizei. Gegen den 45-jährigen Fahrer wird eine Anzeige bei der zuständigen Verwaltungsbehörde erstattet.