Russlands Einfluss reicht längst bis ins Herz Europas – und trifft manche Gemeinschaften härter als andere.

Unter der Führung Wladimir Putins verfolgt Russland eine Strategie der gezielten Destabilisierung, die weit über das militärische Geschehen in der Ukraine hinausreicht. Neben dem bewaffneten Konflikt, der bereits Hunderttausende Menschenleben gefordert hat, setzt Moskau auf ein breites Spektrum hybrider Methoden: Sabotageakte auf europäischem Boden, die Androhung atomarer Eskalation und eine systematische Propagandaarbeit, die darauf abzielt, die Gesellschaften des Westens von innen heraus zu schwächen.

Russlands Einfluss im Westen

Diese Bemühungen entfalten ihre Wirkung nicht nur an der Front, sondern auch mitten in Europa. In Deutschland und Österreich gewinnen politische Kräfte zunehmend an Rückhalt, die offen russlandfreundliche Positionen vertreten und Moskaus Vorgehen verteidigen. Die wachsende Unterstützung für solche Parteien gilt als unmittelbarer Ausdruck des russischen Einflusses auf den politischen Diskurs westlicher Demokratien.

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Für jene, die enge familiäre oder kulturelle Bindungen nach Osteuropa pflegen, sind diese Entwicklungen von besonderer Tragweite. Michael Thumann, Osteuropa-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, verfolgt, wie es Russland trotz erheblicher innerer Belastungen gelingt, sowohl die eigene Bevölkerung als auch die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen.