Van der Bellen nennt Russland einen „Zwerg“ – Russische Botschaft kontert

Die russische Botschaft in Wien hat mit scharfer Kritik auf Äußerungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagiert. Bei der Veranstaltung „Hofburg im Dialog“ hatte Van der Bellen Russland als „einen Zwerg, der sich wie ein Riese benimmt“ bezeichnet.

Die Botschaft meldete sich daraufhin auf der Plattform X zu Wort und erklärte: „Solche Äußerungen machen dem Staatsoberhaupt eines Landes, dessen Souveränität und Unabhängigkeit von der Russischen Föderation als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion garantiert wurden, keine Ehre.“ Ergänzend griff die Botschaft auf ein Zitat aus einer Fabel des russischen Dichters Iwan Krylow zurück: „Der Mops! Klar, ist ein starker Mann. Der bellt auch Elefanten an.“

Van der Bellens Aussage

Van der Bellens Aussage fiel am 14. September im Rahmen der Veranstaltung „Hofburg im Dialog“ in der Wiener Hofburg, bei der er gemeinsam mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde auftrat. Im Mittelpunkt stand dabei die Forderung nach einer vertieften europäischen Kapitalmarktunion. Der Bundespräsident appellierte an Europa, sich nicht kleiner zu machen als es ist, und formulierte auf Englisch: „There’s a dwarf that behaves like a giant, that’s true, and that’s Russia.“

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In diesem Zusammenhang betonte er auch: „Wir brauchen einen echten europäischen Kapitalmarkt, eine echte Kapitalmarktunion.“ Und: „Machen wir uns nicht kleiner, als wir sind.“