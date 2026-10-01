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Hochzeit

Mit 64 Jahren: Jim Carrey hat heimlich heiratet

Mit 64 Jahren: Jim Carrey hat heimlich heiratet
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Jahrelang war Jim Carreys Liebesleben Dauerthema der Klatschpresse – jetzt hat der Hollywoodstar still und leise Ja gesagt.

Jim Carrey hat seine Langzeitpartnerin Min Ah geheiratet. Die Trauung fand vor Kurzem in Los Angeles statt, wie das Magazin People unter Berufung auf einen Sprecher des 64-jährigen Schauspielers mitteilte. Die Zeremonie wurde im privaten Kreis abgehalten.

Bereits im Februar waren Carrey und Min Ah gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten – bei der Verleihung der César Awards in Paris. Dort wurde Carrey mit einem Ehren-César ausgezeichnet und hielt seine Dankesrede auf Französisch. In seiner Ansprache bezeichnete er Min Ah als „wunderbare Gefährtin“ und „Engel“ und sprach offen über seine Zuneigung zu ihr.

Carreys Liebesgeschichte

Carreys Weg durch das Liebesleben verlief alles andere als geradlinig. Mit 25 Jahren schloss er seine erste Ehe, aus der 1987 ein Kind hervorging. 1996 heiratete er die Schauspielerin Lauren Holly – die Verbindung zerbrach nach wenigen Monaten.

Eine fünfjährige Partnerschaft mit dem Model Jenny McCarthy fand 2010 ihr Ende. Sein Privatleben war über die Jahre hinweg ein wiederkehrendes Thema in der Boulevardpresse.

Weltweiter Ruhm

Weltweite Bekanntheit erlangte Jim Carrey durch Rollen in Filmen wie „Die Truman Show“, „Die Maske“ und „Vergiss mein nicht“, in denen er mit körperlicher Komik und darstellerischer Intensität ein breites Publikum begeisterte.

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