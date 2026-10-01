„Wahrer Held“: Schwer verletzter Pilot rettet 174 Menschen vor dem Tod

Schwer verletzt, aber unerschrocken: Ein Pilot trifft an Bord eine Entscheidung, die 174 Menschen das Leben rettet.

Ein schwer verletzter Pilot hat auf einem Flug von Dubai nach Tel Aviv durch sein entschlossenes Handeln 174 Passagiere vor einem mutmaßlichen Terroranschlag bewahrt.

Der Zwischenfall ereignete sich an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft Flydubai auf der Strecke von Dubai nach Tel Aviv. Ein indischer Pilot zog sich dabei schwere Verletzungen zu, öffnete jedoch trotzdem die Cockpittür – und ermöglichte es den Passagieren dadurch, den Angreifer zu überwältigen.

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Notlandung in Saudi-Arabien

Das Flugzeug musste daraufhin in Saudi-Arabien notlanden. Als tatverdächtig gilt ein Copilot aus dem Oman, der offenbar als Einzeltäter gehandelt haben dürfte.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Indiens Premierminister Narendra Modi sprachen dem Piloten öffentlich ihren Respekt aus. Netanyahu bezeichnete ihn als „wahren Helden“ und ergänzte: „Das war ungeheurer Mut, der einen weiteren Anschlag wie am 11. September verhinderte.“

Modi betonte seinerseits: „Indien ist stolz auf den Piloten… bewies er immensen Mut.“ Der verletzte Pilot wurde als Captain Smit Machchhar identifiziert. Die Passagiere konnten ihre Reise schließlich mit einem Ersatzflug nach Tel Aviv fortsetzen.