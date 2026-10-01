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Bildungsstreit

Eltern verärgert: Deutschlehrerin soll selbst Sprachfehler machen

Eltern verärgert: Deutschlehrerin soll selbst Sprachfehler machen
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine Deutschlehrerin, ein Akzent und ein Schulbezirk in Aufruhr. Der Fall aus Niederösterreich zieht nun auch politische Kreise.

An einer Mittelschule im Bezirk Melk in Niederösterreich steht eine Deutschlehrerin unter erheblichem Druck. Eltern berichten, die Lehrkraft weise gravierende Mängel in der deutschen Grammatik auf und spreche mit einem ausgeprägten Akzent, der das Sprachverständnis der Schülerinnen und Schüler beeinträchtige.

Die betroffene Lehrerin unterrichtet im Leistungsniveau „Standard AHS“ und soll laut Elternangaben grundlegende grammatikalische Fehler machen. Beschwerden wurden bereits an die Schulleitung herangetragen. Besonders ein Vater äußert sich öffentlich und zeigt sich sowohl mit den Sprachkenntnissen der Lehrerin als auch mit dem bisherigen Umgang der Direktion mit dem Fall unzufrieden.

„Meine Tochter kam vom Unterricht nach Hause und meinte, ihre Lehrerin sagt die Artikel nicht richtig“, berichtet der Vater. Er betont zudem: „Gerade im Mittelschulalter brauchen die jungen Schüler Vorbilder, von denen sie lernen können.“

Politische Reaktionen

Der Fall hat mittlerweile auch politische Reaktionen ausgelöst. Die FPÖ-Politiker Hermann Brückl und Helmut Fiedler schlossen sich der Kritik an. FPÖ-Bildungssprecher Brückl formulierte seine Einschätzung in deutlichen Worten: „Dass ausländische Deutschlehrer ohne ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in einer NMS in Niederösterreich unterrichten dürfen, kann wohl nur als Scherz gedeutet werden.“

Darüber hinaus pochte er auf ein grundlegendes Recht: „Unsere Kinder und deren Eltern haben ein Recht auf eine qualitativ hochwertige Bildung.“

Überprüfung angekündigt

Die Bildungsdirektion Niederösterreich hat auf die Vorwürfe reagiert und eine Überprüfung vor Ort angekündigt. Zwei Erziehungsberechtigte sollen die erhobenen Vorwürfe allerdings nicht nachvollziehen können.

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