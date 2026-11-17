Die Privatadresse ist Geschichte, der US-Finanzminister wohnt jetzt auf einer Militärbasis. Der Auslöser soll in Teheran sitzen.

Scott Bessent, der US-Finanzminister, hat seine Privatadresse in Washington aufgegeben und lebt nun auf einem Militärstützpunkt. Ausschlaggebend sollen Drohungen aus dem Iran sein, gegen den Bessent die Sanktionen federführend verantwortet. Damit ist Bessent das jüngste ranghohe Mitglied der Trump-Administration, das in eine Militärunterkunft übersiedelt ist. Vor ihm sollen bereits Stephen Miller, der Stabschef Trumps, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth in Militärwohnungen gezogen sein.

Mutmaßliche Anschlagspläne

Neue Erkenntnisse der US-Geheimdienste legen nahe, dass der Iran an Plänen arbeitet, hochrangige Mitglieder der Trump-Administration in Washington mit einer „schmutzigen Bombe“ oder einer Chemiewaffe anzugreifen. Das berichtet CNN unter Berufung auf insgesamt sieben US-Beamte, die nicht namentlich genannt werden. Die Pläne seien sehr konkret und umfassten mögliche Orte und Ziele, weshalb in Washington Notfallmaßnahmen angelaufen seien.

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Unklar ist, ob Teheran den Befehl bereits erteilt hat. Der Darstellung zufolge will sich die iranische Führung die Option offenhalten. Schon zuvor hatten US-Medien über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen gegen im Nahen Osten stationierte US-Truppen berichtet.

Eine schmutzige Bombe versetzt eine konventionelle Ladung mit radioaktivem Material, bei der Explosion kann gefährliche Strahlung über Kilometer freigesetzt werden. Solche Waffen gelten als relativ einfach herzustellen. Laut CNN müsste der Iran dafür keine eigens ausgebildeten Agenten in die USA einschleusen, die nötigen Materialien könnten sich bereits im Land befinden.

Klare Dementis

Die iranische UN-Vertretung wies die Vorwürfe zurück. Der Iran halte „den Einsatz von Chemiewaffen für völlig illegitim“. Esmaeil Baghaei, Sprecher des iranischen Außenministeriums, äußerte sich auf X und sprach von „haltlosen Anschuldigungen“ sowie von weiteren Versuchen, „eine Fassade der Legitimität für weitere Aggressionen und Gräueltaten zu schaffen.“

Im Weißen Haus ist man um Beruhigung bemüht. Sprecherin Lauren Bis erklärte, es gebe „keine glaubwürdigen Bedrohungen für das Heimatland“. Donald Trump warnte bei einem Auftritt in Asien dennoch eindringlich: „Falls es so ist, werden sie einen Preis zahlen, wie ihn kein Land jemals zuvor gezahlt hat.“ Er ergänzte: „Wir nehmen das sehr ernst, denn sie sind nun mal verrückt.“