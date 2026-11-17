Zwei Brüche, acht Untersuchte, ein Vorwurf gegen Grenzbeamte. Die Befunde aus Bihać liegen vor, die Antworten fehlen weiterhin.

Zwei von acht Migranten, die nach Vorwürfen schwerer Misshandlungen durch kroatische Grenzpolizisten im Kantonsspital Bihać untersucht wurden, haben Knochenbrüche erlitten. Die Verletzungen sind medizinisch dokumentiert. Wie es dazu kam und wer dafür die Verantwortung trägt, ist bislang nicht unabhängig geklärt.

Über die Befunde berichtete am 16. November der öffentlich-rechtliche Sender BHRT. Amel Mizic, der Leiter der Notfallmedizin, gab an, dass am 11. November vier Personen untersucht worden seien. Bei einer von ihnen stellten die Ärzte einen Bruch am unteren Ende des Oberschenkelknochens fest.

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Am 13. November diagnostizierten sie bei einer weiteren Person einen Bruch im unteren Bereich des Unterarms. Ein betroffener Mann aus Pakistan sagte gegenüber BHRT: „Sie haben mir den Arm gebrochen.“ Seine Identität wird geschützt. Insgesamt acht Migranten wurden im Kantonsspital untersucht, bei zweien davon hielten die Ärzte schwere Verletzungen fest. Die Anschuldigungen richten sich gegen kroatische Grenzpolizisten an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina.

Der Zustand der Betroffenen ist durch die medizinischen Diagnosen belegt. Was zu den Verletzungen geführt haben soll, geht hingegen auf die Schilderungen der Betroffenen und auf Berichte von Organisationen zurück.

Ermittlungen vor Ort

Laut Haris Basanovic von der Kriminalpolizei schickte die Polizei des Kantons Una-Sana eine Streife und einen Ermittler aus Cazin zu den Verletzten. Die Beamten führten Gespräche mit den Betroffenen und mit der Person, die den Fall gemeldet hatte. Dabei sei geschildert worden, kroatische Polizisten hätten Menschen beim Grenzübertritt gestoppt und verletzt.

Zuvor hatte die österreichische Hilfsorganisation SOS Balkanroute den mutmaßlichen Vorfall publik gemacht. Den von ihr gesammelten Aussagen zufolge sollen am 11. November rund 53 Menschen von etwa 15 maskierten kroatischen Polizisten geschlagen und zurück nach Bosnien-Herzegowina gedrängt worden sein. Ein gemeinsam mit dem Roten Kreuz betriebenes mobiles Team traf laut der Organisation 40 Betroffene an, aufgeteilt auf sechs Gruppen, unter ihnen drei Frauen und zwei Minderjährige. Fünf Menschen wurden wegen ihrer Verletzungen von der Rettung abtransportiert. SOS Balkanroute verlangt eine unabhängige Untersuchung.

Kroatiens Reaktion

Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic erklärte am 14. November, der Polizei lägen keine Erkenntnisse vor, die die Vorwürfe bestätigten. Eine offizielle Mitteilung der zuständigen Behörden in Bosnien-Herzegowina gab es zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht. Nachdem die Medienberichte bekannt geworden waren, habe die Polizei überprüft, ob Informationen zu dem Vorfall vorhanden sind.

Die ärztlichen Befunde aus Bihać bestätigen Verletzungen bei untersuchten Migranten. Wie diese zustande kamen und wer dafür verantwortlich ist, bleibt weiterhin ohne unabhängige Klärung.