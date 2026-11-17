Acht Siege, mehr als 1,4 Millionen Dollar Preisgeld, Rang acht beim Melbourne Cup. Sein letzter Weg führte ausgerechnet in einen Müllcontainer.

Der erfolgreiche Galopper So You Are wurde nach einer Kolik-Operation eingeschläfert. Wenig später tauchte sein Kadaver in einem Müllcontainer auf einer Deponie in Sydney auf. Die behandelnde Klinik hat inzwischen bestätigt, dass es sich um das Pferd handelt.

Ein Bauarbeiter stieß am Montag auf einer Abfallentsorgungsanlage im Süden Sydneys auf den toten Wallach. Er hielt den Fund mit der Kamera fest und stellte die Aufnahmen auf Facebook, wo sie sich rasch verbreiteten. Am Dienstag bestätigte die Tierklinik, die das Pferd versorgt hatte, dass es sich bei dem Kadaver um So You Are handelt.

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Erfolgreiche Karriere

So You Are zählte zu den erfolgreichen Galoppern Australiens. Der fünfjährige Wallach feierte acht Siege und sammelte mehr als 1,4 Millionen Australische Dollar an Preisgeld ein. Beim traditionsreichen Melbourne Cup am 3. November kam er auf Rang acht.

Am 16. November, 13 Tage nach diesem Start in Melbourne, erlitt So You Are eine schwere Kolik. Er wurde in eine Spezialklinik transportiert und dort notoperiert. Noch während des Eingriffs fiel bei den behandelnden Tierärzten die Entscheidung, den Wallach einzuschläfern. Die Klinik bestätigte später, dass das auf der Deponie entdeckte Tier tatsächlich So You Are war.

Umstrittene Entsorgung

Der Betreiber der Deponie schilderte den Ablauf so: Ein Dienstleister habe den Kadaver in einem kleinen Kippfahrzeug angeliefert. Aus Sicherheitsgründen habe dieses Fahrzeug nicht bis zur Abladefläche fahren dürfen. Der Körper sei deshalb in einen großen Container umgeladen worden. Von dort hätte die ordnungsgemäße Entsorgung auf dem Gelände erfolgen sollen.

Die Tierklinik entschuldigte sich öffentlich. Die Entsorgung habe sie zwar nicht selbst durchgeführt, den verantwortlichen Dienstleister aber ausgewählt. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen wurde inzwischen beendet.

Racing NSW, die Aufsichtsbehörde des Pferderennsports, verurteilte den Umgang mit dem Kadaver als „völlig inakzeptabel“. Trainer Bjorn Baker zeigte sich tief betroffen. Er sagte, „‚So You Are‘ habe es verdient, nach seinem Tod mit Würde und Respekt behandelt zu werden.“ Am 17. November erklärte Racing NSW, eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet zu haben und bei festgestelltem Fehlverhalten geeignete Maßnahmen zu ergreifen.