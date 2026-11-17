Ein Becher, eine Wurst, ein Sackerl Mandeln: Der Rundgang über den Weihnachtsmarkt endet mit einer Zahl, die kaum jemand erwartet.

Süßes und Deftiges liegt auf dem Weihnachtsmarkt in der Luft, doch so mancher Klassiker entpuppt sich als Kalorienfalle. Wer gezielt auswählt, kann das festliche Treiben trotzdem auskosten, ohne über die Stränge zu schlagen. Mit klugen Alternativen und ein paar einfachen Regeln wird der Besuch unkompliziert, schmackhaft und ausgewogen.

Ein Besuch am Weihnachtsmarkt kann überraschend kalorienreich ausfallen. Ein Becher Glühwein mit 200 Millilitern liefert beispielsweise rund 190 Kilokalorien, eine Bratwurst mit Gebäck etwa 500 und ein 100-Gramm-Sackerl gebrannte Mandeln rund 510 Kilokalorien. Zusammen sind das etwa 1.200 Kilokalorien, wobei die tatsächlichen Werte je nach Rezept und Portionsgröße deutlich schwanken können. Wer seine Lieblingsspeisen bewusst auswählt und bei manchen Klassikern zu leichteren Alternativen greift, kann den Weihnachtsmarkt genießen, ohne unnötig viele Kalorien aufzunehmen.

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Klügere Alternativen

Gebrannte Mandeln gehören zu den Klassikern auf dem Weihnachtsmarkt. Sie enthalten allerdings viel Fett und durch die Karamellschicht zusätzlich reichlich Zucker. Je nach Rezeptur liefern 100 Gramm etwa 400 bis 550 Kilokalorien. Ein größeres Sackerl kann damit schnell mehrere Hundert Kalorien enthalten.

Eine kalorienärmere Alternative sind heiße Maroni. Sie liefern je nach Zubereitung ungefähr 200 bis 230 Kilokalorien pro 100 Gramm, enthalten vergleichsweise wenig Fett und liefern Ballaststoffe sowie Mineralstoffe. Damit eignen sie sich gut als sättigender Snack für zwischendurch.

Erdäpfelpuffer gehören zu den Klassikern, können beim Braten allerdings viel Fett aufnehmen. Eine leichtere Alternative sind gebratene Champignons, sofern sie mit wenig Öl und ohne reichhaltige Sauce zubereitet werden. Denn große Mengen Fett oder eine Oberssauce können den Kaloriengehalt erheblich erhöhen.

Auch ein Ofenerdapfel mit Kräutertopfen kann eine gute Wahl sein. Er sättigt und liefert wertvolle Nährstoffe. Wer auf zusätzliche Butter, Käse oder besonders fettreiche Saucen verzichtet, kann dabei Kalorien sparen.

Auch bei Getränken können sich die Kalorien schnell summieren. Glühwein enthält sowohl Alkohol als auch Zucker. Ein Becher mit 200 Millilitern liefert je nach Rezeptur ungefähr 150 bis 200 Kilokalorien. Kommt noch ein Schuss Rum oder Amaretto dazu, steigt der Energiegehalt weiter.

Alkoholfreier Punsch ist nicht automatisch kalorienarm. Viele Varianten enthalten Fruchtsäfte und zugesetzten Zucker. Auch ein Becher Kinderpunsch kann deshalb rund 100 Kilokalorien oder mehr liefern.

Wer Kalorien sparen möchte, greift am besten zu ungesüßtem Tee mit Zimt, Orange und winterlichen Gewürzen oder zu Wasser. Ein möglichst wenig gesüßter alkoholfreier Punsch ist ebenfalls eine Möglichkeit. Alkoholische Getränke wie Glühwein oder Apfelmost sind dagegen keine kalorienarmen Alternativen.

So lassen sich Kalorien am Weihnachtsmarkt sparen

Wer mit knurrendem Magen losmarschiert, nimmt eher gleich mehrere Snacks mit. Hilfreich kann eine ausgewogene Mahlzeit vor dem Besuch sein. Eine Portion gebrannte Mandeln lässt sich problemlos gemeinsam mit anderen verspeisen. Auf diese Weise kann man mehr Spezialitäten kosten, ohne jedes Mal eine volle Portion zu essen. Statt an jedem Stand etwas mitzunehmen, empfiehlt es sich, ein oder zwei Lieblingsleckereien auszusuchen und in Ruhe zu genießen.

Flüssige Kalorien werden häufig unterschätzt. Gut geeignet sind Wasser, ungesüßter Tee oder ein weniger süßer alkoholfreier Punsch. Oberssaucen, Zuckerstreusel, Schokocreme oder zusätzliche Butter machen schlichte Snacks schnell zu Kalorienbomben. Bei Saucen und Toppings ist daher Zurückhaltung gefragt.

Bewegung lässt sich gleich mit einplanen. Ein ausgedehnter Spaziergang über den Markt liefert viele Eindrücke und bringt zugleich Schwung in den Adventsalltag. Wer sich die Lieblingsspeise bewusst gönnt, muss deswegen kein schlechtes Gewissen haben. Ob die Ernährung insgesamt ausgewogen ist, entscheidet sich nicht an einem einzigen Besuch.