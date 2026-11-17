Glühwein, Lichterglanz und dichtes Gedränge: Vor den Feiertagen schickt Washington eine Botschaft an alle US-Reisenden in Europa.

Angesichts der nahenden Weihnachtszeit legt die US-Regierung ihren Staatsbürgern ans Herz, auf Reisen durch Europa besonders achtsam zu sein. Die Sicherheitswarnung weist auf mögliche Gefahren an stark frequentierten Orten hin, Hinweise auf einen konkreten Anschlag enthält sie allerdings nicht. Die US-Botschaften in zahlreichen Ländern haben eine entsprechende Sicherheitsmitteilung herausgegeben. Sie richtet sich in erster Linie an Reisende, die über die Feiertage nach Europa fahren. Besondere Aufmerksamkeit gilt Plätzen, an denen sich viele Menschen versammeln, sowie öffentlichen Veranstaltungen.

Mögliche Ziele

Als mögliche Ziele führt die Mitteilung unter anderem Weihnachtsmärkte, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte an. In dem Schreiben heißt es: „Weihnachtsmärkte, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte könnten potenzielle Ziele für Terrorgruppen oder Kriminelle sein.“ Konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag oder eine unmittelbar bevorstehende Bedrohung liegen nicht vor.

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Auch in Österreich bereiten sich die Sicherheitsbehörden auf die bevorstehende Adventzeit vor. Das Innenministerium erklärte am 7. November, dass keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen rund um heimische Weihnachtsmärkte oder Adventveranstaltungen vorliegen. Dennoch soll die Polizei auf Weihnachtsmärkten und an stark frequentierten öffentlichen Plätzen verstärkt präsent sein. Neben sichtbaren Polizeistreifen kommen auch zivile Beamte des Verfassungsschutzes zum Einsatz.

Weitere Hindernisse

Darüber hinaus machen die Vertretungen auf weitere Hindernisse für Reisende aufmerksam. Streiks und Demonstrationen könnten den Verkehr beeinträchtigen und zu Verzögerungen führen. Genannt wird außerdem eine jüngste Serie falscher Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr, die zusätzliche Störungen verursachen könnte. US-Staatsangehörige sollen das aktuelle Nachrichtengeschehen im Auge behalten, den Anweisungen vor Ort folgen und sich in belebten Bereichen mit erhöhter Aufmerksamkeit bewegen. Der genaue Wortlaut der Aufforderung: „US-Bürger werden aufgefordert, die Nachrichtenlage zu verfolgen, örtliche Anweisungen zu beachten und in belebten Bereichen besonders aufmerksam zu sein.“