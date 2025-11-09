Drohnen und Zivilbeamte: Wiens Christkindlmärkte unter Spezialschutz

Angesichts erhöhter Terrorgefahr hat Österreich die Sicherheitsvorkehrungen auf den Wiener Weihnachtsmärkten deutlich verstärkt. Der erste Markt vor Schloss Schönbrunn empfing am Donnerstag bereits Besucher, während die übrigen Märkte sukzessive ihre Pforten öffnen werden. Zur Gefahrenabwehr setzt die Exekutive auf eine Kombination aus uniformierten und zivilen Einsatzkräften, ergänzt durch Spezialeinheiten und Luftüberwachung mittels Drohnen.

Das Innenministerium betont, dass aktuell keine konkreten Bedrohungshinweise für Weihnachtsmärkte oder Adventveranstaltungen in Österreich vorliegen. Dennoch bleibt die Gefährdungseinstufung durch islamistisch motivierte Akteure im europäischen Vergleich auf hohem Niveau. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) übernimmt dabei die kontinuierliche Analyse von Gefahrenpotenzialen und terroristischen Entwicklungen.

Diese Erkenntnisse fließen direkt in die Arbeit der Landespolizei ein, die für die Umsetzung entsprechender Schutzmaßnahmen verantwortlich zeichnet.

Diebstahlgefahr besteht

Neben der terroristischen Bedrohungslage warnen die Sicherheitsbehörden vor professionellen Taschendieb-Banden, die gezielt die Weihnachtsmärkte frequentieren. Besuchern wird geraten, Wertgegenstände körpernah zu verwahren und auf Ablenkungsmanöver zu achten. Die Polizei reagiert mit speziellen Schwerpunktstreifen, deren Einsatzzeiten und -orte aus strategischen Gründen nicht öffentlich kommuniziert werden.

Langfristige Planung

Vergangene Ereignisse wie der Terroranschlag in Wien-Innere Stadt 2020 sowie der Vorfall in Magdeburg im Vorjahr unterstreichen die Notwendigkeit der umfassenden Sicherheitsmaßnahmen. Die österreichischen Behörden planen, das aktuelle Schutzkonzept auch im kommenden Jahr 2025 fortzuführen.

