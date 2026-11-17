Die Schneefallgrenze springt über 2.000 Meter, der Wind dreht auf. Österreich erlebt eine Woche, in der die Sonne nur Gastrollen spielt.

Wolken, Regen und stellenweise kräftiger Wind bestimmen in dieser Woche das Wetter in Österreich, nur regional zeigt sich kurz die Sonne. Rasch klettert die Schneefallgrenze auf mehr als 2.000 Meter.

Heute überwiegen in weiten Teilen des Landes dichte Wolken und Regen, lediglich im Süden kommt zeitweise die Sonne durch. Vor allem in Vorarlberg und im Norden gehen immer wieder Niederschläge nieder. Meist weht nur ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis West, auf den Bergen und örtlich im Süden kann er jedoch kräftig auffrischen. Am Nachmittag werden 5 bis 15 Grad erreicht, wobei es im Westen am mildesten ist.

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Nächste Störung

In der Nacht auf Mittwoch kehrt zunächst Ruhe ein. Die Regenwolken wandern nach Osten ab, vielerorts reißt die Wolkendecke auf. Schon nach Mitternacht erreicht jedoch die nächste Störung Österreich.

Von Vorarlberg bis Oberösterreich ziehen wieder dichte Wolken und vereinzelte Regenschauer heran, die weiter ostwärts wandern. In Tirol und Vorarlberg legt der Westwind deutlich zu. Die Temperaturen gehen auf 0 bis 8 Grad zurück.

Am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft und windig. Vor allem im Westen und Norden ziehen immer wieder Wolken und Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.400 und 1.700 Metern. Zwischendurch lockert es auf, besonders im Süden und Osten zeigt sich am Nachmittag länger die Sonne.

An der Alpennordseite und im Osten weht lebhafter Wind aus West bis Südwest, in exponierten Lagen sogar kräftiger. Die Temperaturen legen auf 7 bis 16 Grad zu.

Wetter bis Freitag

Am Donnerstag scheint in der Osthälfte anfangs noch ein wenig die Sonne, im Lauf des Tages setzen sich jedoch rasch die Wolken durch. Aus Westen und Südwesten breitet sich Regen aus. Am Nachmittag rückt der Schwerpunkt des Niederschlags zunehmend in den Süden und Südosten, während es im Norden und Osten meist trocken bleibt. Der Wind schwächt sich etwas ab, bleibt nördlich der Alpen aber lebhaft aus West bis Südwest. Mit 6 bis 13 Grad ist es weiterhin mild.

Am Freitag wechseln sich in Österreich Sonnenschein, Wolken und einzelne Regenschauer ab. Besonders entlang der Alpennordseite und im Westen kann es immer wieder regnen. Im Süden und Südosten bleibt es überwiegend trocken, zeitweise scheint die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.100 und 1.500 Metern, regional auch etwas darunter.

Im Norden und Osten sowie am Bodensee weht lebhafter bis kräftiger Südwest- bis Westwind. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 5 und 15 Grad.