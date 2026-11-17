Ein Forensiker sichtet ein Jahr lang Epsteins Akte. Ein Detail am Hals lässt ihn nicht mehr los. Die Behörden sehen es anders.

Nach einem Jahr intensiver Auswertung von Jeffrey Epsteins Autopsie-Akte zieht der Epidemiologe und Rechtsmediziner Michael Freeman, der in beiden Fächern promoviert hat, die offizielle Suizidversion in Zweifel. Den Behörden zufolge hat sich der Finanzier 2019 in der Zelle eines Bundesgefängnisses erhängt.

Die New Yorker Gerichtsmedizin, das FBI und das US-Justizministerium kamen in ihren Untersuchungen zu dem Schluss, dass Epstein Suizid begangen hatte. Auch nach den neuen Vorwürfen hält die New Yorker Gerichtsmedizin ausdrücklich an dieser Feststellung fest. Zum Zeitpunkt seines Todes wartete Epstein auf seinen Prozess wegen Sexhandels mit Minderjährigen. Freeman erklärte gegenüber der New York Times hingegen, dass ihn bereits die ersten Autopsiefotos an der offiziellen Darstellung zweifeln ließen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

An der amtlichen Todesursache hat Freeman erhebliche Bedenken. Aus seiner Sicht passen die festgehaltenen Verletzungen eher nicht zu einem Suizid, er wertet sie vielmehr als Hinweise auf eine Tötung durch Dritte. Seine Beurteilung steht damit in klarem Widerspruch zur Darstellung der Behörden.

Verletzungen am Hals

Besonders auffällig sind für Freeman die Verletzungen am Hals. Auf den Autopsiefotos erkannte er eine tiefe, unregelmäßige Strangmarke, die sich auf einer Seite Y-förmig verzweigt. Nach seiner Einschätzung passt dieses Muster eher zu einer Erdrosselung durch eine andere Person als zu einem Suizid durch Erhängen. Andere Rechtsmediziner halten die Verletzungen zwar ebenfalls für ungewöhnlich, schließen einen Suizid anhand der Fotos jedoch nicht aus.

Zugang zur Akte

Ermöglicht hat die Analyse Epsteins Bruder Mark Epstein (72). Als nächster Angehöriger hatte er Einblick in Unterlagen, die über Jahre unter Verschluss gehalten wurden. Im November 2025 gab er die Akte an Freeman weiter.

Mark Epstein sieht sich dadurch in seiner immer wieder vorgebrachten Behauptung bestätigt, sein Bruder sei ermordet worden. Freeman zog den kognitiven Neurowissenschaftler Itiel Dror und den Rechtsmediziner Anders Eriksson bei.

Die drei Wissenschaftler vertreten die Auffassung, dass Epsteins Verletzungen eher auf eine Tötung durch Dritte als auf einen Suizid hindeuten. Freeman stellte die Ergebnisse am Montag in London vor. Eine wissenschaftliche Bestätigung durch ein erfolgreiches Begutachtungsverfahren steht allerdings aus. Ein erster Versuch, die Analyse in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen, wurde bereits abgelehnt. Die Forscher wollen ihre Ergebnisse weiterhin zur wissenschaftlichen Prüfung einreichen.

Derzeit suchen sie eine Fachzeitschrift mit Begutachtungsverfahren, in der sie ihre Ergebnisse veröffentlichen können.